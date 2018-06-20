Що приготувати з цвітної капусти? Варіантів страв з цього смачного і корисного овоча маса. Смажте, запікайте, маринуйте, додавайте в салати та супи. Читайте ТОП-10 покрокових рецептів страв з цвітної капусти і обирайте на свій смак!

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Покласти капусту на деко і поставити в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на годину. Якщо капуста підрум’яниться раніше – накрити її фольгою

Полити соусом цвітну капусту так, щоб він добре позатікав між суцвіттями

У мисочці змішати йогурт, усі спеції, видавлений часник і сік половини лимона.

Цвітну капусту помити і обрізати ніжку так, аби вона стійко стояла

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Залити маринадом і залишити на пару діб

Морквину натерти на крупній тертці, капусту розібрати на суцвіття, перемішати разом

Каструлю з водою поставити на вогонь, довести до кипіння, насипати цукор, сіль і рослинне масло. Тримати на вогні поки не розчинятися цукор і сіль

Цвітна капуста з сиром пармезан і білим вином

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Посолити, поперчити, додати бульйон і вино, тушкувати ще хвилин 15

Додати до цибулі цвітну капусту і тушкувати близько 25 хвилин

Цибулю дрібно нарізати і обсмажити до золотистого кольору

Цвітну капусту помити і розібрати на суцвіття

Салат з цвітної капусти з лимонно-часниковою заправкою

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Подавати найкраще з помідорами, огірками та фетою

Теплу капусту полити заправкою і посипати нарізаною зеленою цибулею, петрушкою і кропом

Для заправки змішати 1 ст.л. оливкового масла, сік половини лимона і подрібнений часник

Посолити, поперчити і посипати нарізаним кропом. Поставити в духовку на 20 хвилин. Перевернути капусту і запікати ще 5-10 хвилин

На деко налити 3 ст.л. масла, викласти капусту. Перемішати руками, щоб вся капуста була в маслі. Сюди ж додати половину лимона нарізану напівколами

Духовку розігріти до 220 градусів. Капусту розділити на невеликі суцвіття.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Змастити маринадом «стейки» і відправити їх в духовку на 20-30 хвилин

У мисочці змішати рослинне масло і спеції

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Розігріти масло на сковороді, викласти суцвіття цвітної капусти і обсмажити до золотистої скоринки з усіх боків

Занурити в мисочку з кляром усі суцвіття цвітної капусти

Додати борошно і добре перемішати, щоб не залишилося грудочок

Яйця збити з дрібкою солі, додати пиво, сіль і паприку, перемішати до однорідності

Капусту помити і розібрати на суцвіття

Інгредієнти:

червоний і чорний мелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізати кубиками й обсмажити на рослинному маслі 10 хв. Додати сіль, чорний, червоний і мелений перець, добре перемішати

У сковороду, де смажилося філе, додати масло і підсмажити протягом 5 хвилин півкільця цибулі, подрібнений часник і палички кориці, розламані навпіл. Смажити до прозорості лука. Потім додати пастернак і моркву, нарізані дрібними кубиками. Смажити 5 хвилин

Цвітну капусту подрібнити за допомогою блендера. Дістати з сковорідки корицю, покладіть капустяні крихти і підсмажене куряче філе, куркуму, мелений кардамон, сіль. Перемішати, накрити кришкою і тушкувати ще 5 хвилин