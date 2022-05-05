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Рецепт ризотто с сыром по-украински от Ксении Слободской

05.05.2022

Участница «МастерШеф Дети 2» Ксения Слободская предложила недорогой рецепт ризотто с сыром, который она назвала «ризотто по-украински».

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Ингредиенты:

  • Куриный бульон (горячий) – 0,5 л;
  • Рис круглозернистый)– 180 г;
  • Сливки 20% – 0, 5 стакана;
  • Лук  – 1 шт.;
  • Чеснок – 3 зуб.;
  • Тимьян – веточка;
  • Молоко – ¼ стакана;
  • Сыр Голландский – 50 г;
  • Сыр  Бри– 50 г;
  • Сыр Российский – 50 г;
  • Сыр Сметанковый  – 50 г;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Базилик – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Рис промыть 6-10 раз, замочить на 2 часа, вылить жидкость через  дуршлаг и дать высохнуть.
  2. Нарезать лук мелким кубиком и обжарить вместе с чесноком и тимьяном на нераскалённой сковороде.
  3. Забрать тимьян через две минуты и добавить рис.
  4. Добавить сливки, затем молоко, подождать несколько минут, чтобы выпарилась жидкость.
  5. Добавить горячий бульон, после того, как первый раз добавили жидкость, дать ей закипеть. В течение 2 минут не перемешивать.
  6. Затем постоянно перемешивать рис деревянной лопаткой и добавлять постепенно бульон.
  7. Варить до готовности 20-25 минут.
  8. Добавить три вида натёртого сыра: российского, бри и сметанкового.
  9. В конце посолить, добавить перец, перемешать.
  10. Украсить натёртым голландским сыром и базиликом.

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Video: Рецепт ризотто с сыром по-украински от Ксении Слободской

Как приготовить вкусное ризотто с сыром, потратив всего 30 грн? Смотрите, как с этой задачей справится участница МастерШеф Дети Ксения Слободская. Рецепт ризотто с сыром в статье

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