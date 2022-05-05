Рецепт ризотто с сыром по-украински от Ксении Слободской
05.05.2022
Участница «МастерШеф Дети 2» Ксения Слободская предложила недорогой рецепт ризотто с сыром, который она назвала «ризотто по-украински».
Ингредиенты:
- Куриный бульон (горячий) – 0,5 л;
- Рис круглозернистый)– 180 г;
- Сливки 20% – 0, 5 стакана;
- Лук – 1 шт.;
- Чеснок – 3 зуб.;
- Тимьян – веточка;
- Молоко – ¼ стакана;
- Сыр Голландский – 50 г;
- Сыр Бри– 50 г;
- Сыр Российский – 50 г;
- Сыр Сметанковый – 50 г;
- Соль, перец – по вкусу;
- Базилик – для украшения
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Способ приготовления:
- Рис промыть 6-10 раз, замочить на 2 часа, вылить жидкость через дуршлаг и дать высохнуть.
- Нарезать лук мелким кубиком и обжарить вместе с чесноком и тимьяном на нераскалённой сковороде.
- Забрать тимьян через две минуты и добавить рис.
- Добавить сливки, затем молоко, подождать несколько минут, чтобы выпарилась жидкость.
- Добавить горячий бульон, после того, как первый раз добавили жидкость, дать ей закипеть. В течение 2 минут не перемешивать.
- Затем постоянно перемешивать рис деревянной лопаткой и добавлять постепенно бульон.
- Варить до готовности 20-25 минут.
- Добавить три вида натёртого сыра: российского, бри и сметанкового.
- В конце посолить, добавить перец, перемешать.
- Украсить натёртым голландским сыром и базиликом.
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Video: Рецепт ризотто с сыром по-украински от Ксении Слободской
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