Участница «МастерШеф Дети 2» Ксения Слободская предложила недорогой рецепт ризотто с сыром, который она назвала «ризотто по-украински».

Ингредиенты:

Куриный бульон (горячий) – 0,5 л;

Рис круглозернистый)– 180 г;

Сливки 20% – 0, 5 стакана;

Лук – 1 шт.;

Чеснок – 3 зуб.;

Тимьян – веточка;

Молоко – ¼ стакана;

Сыр Голландский – 50 г;

Сыр Бри– 50 г;

Сыр Российский – 50 г;

Сыр Сметанковый – 50 г;

Соль, перец – по вкусу;

Базилик – для украшения

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Способ приготовления:

Рис промыть 6-10 раз, замочить на 2 часа, вылить жидкость через дуршлаг и дать высохнуть. Нарезать лук мелким кубиком и обжарить вместе с чесноком и тимьяном на нераскалённой сковороде. Забрать тимьян через две минуты и добавить рис. Добавить сливки, затем молоко, подождать несколько минут, чтобы выпарилась жидкость. Добавить горячий бульон, после того, как первый раз добавили жидкость, дать ей закипеть. В течение 2 минут не перемешивать. Затем постоянно перемешивать рис деревянной лопаткой и добавлять постепенно бульон. Варить до готовности 20-25 минут. Добавить три вида натёртого сыра: российского, бри и сметанкового. В конце посолить, добавить перец, перемешать. Украсить натёртым голландским сыром и базиликом.

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Video: Рецепт ризотто с сыром по-украински от Ксении Слободской Как приготовить вкусное ризотто с сыром, потратив всего 30 грн? Смотрите, как с этой задачей справится участница МастерШеф Дети Ксения Слободская. Рецепт ризотто с сыром в статье