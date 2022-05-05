Рецепт ризото з сиром по-українськи від Ксенії Слободської
05.05.2022
Учасниця «МастерШеф Діти 2» Ксенія Слободська запропонувала недорогий рецепт ризото з сиром, який вона назвала «ризото по-українськи».
Складові:
- Курячий бульйон (гарячий) – 0,5 л
- Рис круглозернистий – 180 г;
- Вершки 20% – 0, 5 склянки;
- Цибуля – 1 шт.;
- Часник – 3 зуб.;
- Чебрець – гілочка;
- Молоко – ¼ склянки;
- Сир Голландський – 50 г;
- Сир Брі- 50 г;
- Сир Російський – 50 г;
- Сир Сметанковий – 50 г;
- Сіль, перець – до смаку;
- Базилік – для оздоблення
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Спосіб приготування:
- Рис промити 6-10 разів, замочити на 2 години, вилити рідину через друшляк і дати висохнути.
- Нарізати цибулю дрібним кубиком і обсмажити разом з часником і чебрецем на нерозпеченій сковороді.
- Забрати чебрець через дві хвилини і додати рис.
- Додати вершки, потім молоко, почекати кілька хвилин, щоб випарувалася рідина.
- Додати гарячий бульйон, після того, як перший раз додали рідину, дати їй закипіти. Протягом 2 хвилин не перемішувати.
- Потім постійно перемішувати рис дерев’яною лопаткою і додавати поступово бульйон.
- Варити до готовності 20-25 хвилин.
- Додати три види натертого сиру: російського, брі та сметанкового.
- В кінці посолити, додати перець, перемішати.
- Прикрасити натертим голландським сиром і базиліком.
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Video: Рецепт ризото з сиром по-українськи від Ксенії Слободської
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