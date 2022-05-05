Учасниця «МастерШеф Діти 2» Ксенія Слободська запропонувала недорогий рецепт ризото з сиром, який вона назвала «ризото по-українськи».

Складові:

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Спосіб приготування:

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Video: Рецепт ризото з сиром по-українськи від Ксенії Слободської

Як приготувати смачне різотто з сиром, витративши всього 30 грн? Дивіться, як з цим завданням впорається учасниця МастерШеф Діти Ксенія Слободська. Рецепт різотто з сиром у статті