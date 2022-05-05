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Рецепт ризото з сиром по-українськи від Ксенії Слободської

05.05.2022

Учасниця «МастерШеф Діти 2» Ксенія Слободська запропонувала недорогий рецепт ризото з сиром, який вона назвала «ризото по-українськи».

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Складові:

  • Курячий бульйон (гарячий) – 0,5 л
  • Рис круглозернистий – 180 г;
  • Вершки 20% – 0, 5 склянки;
  • Цибуля – 1 шт.;
  • Часник – 3 зуб.;
  • Чебрець – гілочка;
  • Молоко – ¼ склянки;
  • Сир Голландський – 50 г;
  • Сир Брі- 50 г;
  • Сир Російський – 50 г;
  • Сир Сметанковий – 50 г;
  • Сіль, перець – до смаку;
  • Базилік – для оздоблення

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Спосіб приготування:

  1. Рис промити 6-10 разів, замочити на 2 години, вилити рідину через друшляк і дати висохнути.
  2. Нарізати цибулю дрібним кубиком і обсмажити разом з часником і чебрецем на нерозпеченій сковороді.
  3. Забрати чебрець через дві хвилини і додати рис.
  4. Додати вершки, потім молоко, почекати кілька хвилин, щоб випарувалася рідина.
  5. Додати гарячий бульйон, після того, як перший раз додали рідину, дати їй закипіти. Протягом 2 хвилин не перемішувати.
  6. Потім постійно перемішувати рис дерев’яною лопаткою і додавати поступово бульйон.
  7. Варити до готовності 20-25 хвилин.
  8. Додати три види натертого сиру: російського, брі та сметанкового.
  9. В кінці посолити, додати перець, перемішати.
  10. Прикрасити натертим голландським сиром і базиліком.

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Video: Рецепт ризото з сиром по-українськи від Ксенії Слободської

Як приготувати смачне різотто з сиром, витративши всього 30 грн? Дивіться, як з цим завданням впорається учасниця МастерШеф Діти Ксенія Слободська. Рецепт різотто з сиром у статті

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