Ми з України: история ветеринара Александры из Сум| Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» ветеринар и зооволонтер из Сум Александра Куниченко рассказала собственную историю помощи животным во время войны. Подробности ― далее в материале.

Фото: Суспільне Суми

«Моя жизнь тесно переплетена с животными. У нас 10 собак, кошки, енот, сова и грызуны. Это все члены нашей семьи. До войны у меня было производство собственных кормов».

В маленьком цехе Александры производили ежемесячно до 2,5 тонны корма для животных, который покупали по всей Украине.

«В наш город пришла война. В первые недели это было очень неожиданно, страшно. Были обстрелы, техника, вражеские танки. Я с родителями и 6-летним сыном была вынуждена прятаться в бомбоубежищах. 2 авиаудара лишили света и отопления… Было холодно, у нас даже не было связи. Не понимали, какая ситуация в городе, стране, мы не знали, сколько это продлится. Было очень страшно».

После двух недель в подвале с животными Александра принялась искать варианты эвакуации вместе с ними.

«Я нашла возможность, куда я смогу вывезти большое количество животных: в Австрию, на ферму, где бы нас хорошо приняли. Но ситуация в городе была небезопасной. И я была шокирована количеством животных, бродивших по городу в поисках пищи. Я поняла, что мне нужно немного задержаться, чтобы помочь этим животным. Достать корм стало очень большой проблемой, и я приняла решение возобновить производство как-то своими силами. Эвакуированные сумчане начали присылать деньги на карточку. У меня было много контактов мясокомбинатов, потому что я с ними много работала. Также была надежда, что они все-таки работают, и это было действительно так. Я покупала там сырье и все, что мне нужно для того, чтобы сделать сбалансированный корм. Было достаточно тяжело найти работников, но соседи стали предлагать свою помощь. Также подключились мои родители».

Своими силами Александра со своей командой произвела 575 кг кошачьего и более тонны собачьего корма.

«На самом деле, я даже не думала, что мы сможем справиться с такими огромными объемами работы. Мы можем снабжать все известные нам мини-приюты города. Мы не можем допустить, чтобы животные умирали от голода».

Сейчас на обеспечении у Александры 214 собачек и 383 котика.

«Впереди у нас очень много работы, но самое главное ― победа Украины!»

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