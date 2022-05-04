Ми з України: история композитора из Ворзеля | Все буде добре

В рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» жена известного украинского композитора Игоря Дмитриевича Поклада Светлана рассказала историю невероятного спасения. Подробности ― далее в материале.

Игорь Ворзель – известный украинский композитор. В творчестве музыканта более 150 песен, десятки симфоний, оперетт и мюзиклов.

«Последние 7 лет мы жили в Ворзеле, где встретили войну. Единственным моим желанием было, чтобы Игорь Дмитриевич никогда в жизни больше не вспомнил ужас, который мы там пережили.

Эти уроды стреляли абсолютно по всем. Рядом с нашей улицей – улица с красивым названием Тюльпанова. Она была полностью засыпана телами наших жителей. Это было так ужасно, что я до сих пор не могу в это поверить».

Более двух недель 80-летний композитор с женой и тяжело больной тещей прятались в сыром подвале без света, лекарств и еды.

«Когда мы слышали автоматную очередь, она была самой страшной, потому что мы знали, что чья-то жизнь уже оборвалась».

Единственным шансом на спасение Покладов был разряженный телефон. Но точного момента, чтобы выйти вверх и зарядить его – не было. Дни уплывали, а бои усиливались. Поэтому Светлана, рискуя собственной жизнью, отважилась выйти под обстрелы, чтобы отправить сигнал SOS.

«Под обстрелами я нашла бензин и генератор, подзарядила телефоны и начались взрывы, грады, смерчи и ракеты. Это было очень страшно!»

Несмотря на страх смерти, Светлане удалось включить телефон, поймать слабый сигнал и сделать несколько постов в соцсети.

«Посыпались сообщения: “Вас пытаются спасти”, “За вами уже поехали”, я всех одела и мы ждали помощи».

Но никому не удалось добраться до оккупированного Ворзеля и семья Покладов уже прощалась с жизнью.

«11 марта мы увидели человека. Это был наш Ангел-Хранитель Костя. Он приехал за нами без всяких коридоров, сопровождения, просто сел и уехал».

Казах из соседней Бучи оказался единственным, кто прорвался в семью Покладов.

«Тогда летели пули, снаряды, но я верил, что Господь всегда со мной. Там были орки, задавшие вопросы. Я просто сказал: «Я – гражданин Казахстана». Я – правозащитник, мне помогли документы гражданина Казахстана. Потому меня пропустили».

«Нас спасли. Когда мы увидели уже в Гореничах наш, украинский флаг, тогда я заплакала впервые»…

«Я плакал вместе с ними, и теперь хочу быть украинцем, как никогда».

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