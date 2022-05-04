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Ми з України: історія про те, як житель Казахстану врятував сім’ю відомого композитора з Ворзелю

04.05.2022

У рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» дружина відомого українського композитора Ігоря Дмитровича Поклада Світлана розповіла історію неймовірного порятунку.  Подробиці ― далі в матеріалі. 

Ми з України: історія композитора із Ворзеля | Все буде добре

Ігор Ворзель –  відомий український композитор. У творчому доробку музиканта понад 150 пісень, десятки симфоній, оперетт та мюзиклів. 

«Останніх 7 років ми жили у Ворзелі, де зустріли війну. Єдиним моїм бажанням було, аби Ігор Дмитрович ніколи в житті більше не згадав той жах, який ми там пережили. 

Ці потвори стріляли абсолютно по всіх. Поруч з нашою вулицею –  вулиця з красивою назвою “Тюльпанова”. Вона була повністю засипана тілами наших жителів. Це було так жахливо, що я й досі не можу в це повірити». 

Понад два тижні 80-річний композитор з дружиною і тяжкохворою тещею ховалися у сирому підвалі без світла, ліків і їжі. 

«Коли ми чули автоматну чергу, вона була найстрашнішою, бо ми знали, що чиєсь життя вже обірвалося». 

Єдиним шансом на порятунок Покладів був розряджений телефон. Але влучного моменту, щоб вийти нагору і зарядити його –  не було. Дні спливали а бої посилювалися. Тому Світлана, ризикуючи  власним життям, наважилася вийти під кулі, аби надіслати сигнал SOS. 

«Під обстрілами я знайшла бензин і генератор, підзарядила телефони і почалися вибухи, гради, смерчі і ракети. Це було дуже страшно!»

Попри страх смерті Світлані вдалося увімкнути телефон, зловити слабкий сигнал і зробити кілька постів у соцмережі. 

«Посипалися повідомлення: “Вас намагаються врятувати”, “За вами вже поїхали”, я всіх одягла і ми чекали допомоги».

Але нікому не вдалося дістатися окупованого Ворзеля і родина Покладів вже прощалася із життям. 

«11 березня ми побачили людину. Це був наш Ангел-Охоронець Костя. Він приїхав за нами без всіляких коридорів, супроводу, просто сів і поїхав». 

Казах із сусідньої Бучі виявився єдиним, хто прорвався до родини Поклад.

«Тоді летіли кулі, снаряди, але я вірив, що Господь –  завжди зі мною. Там були орки, які задавали питання. Я просто сказав: “Я –  громадянин Казахстану”. Я правозахисник, мені допомогли документи громадянина Казахстану. Тому мене пропустили». 

«Нас врятували. Коли ми побачили вже в Гореничах наш, український прапор, ось тоді я заплакала вперше»… 

«Я плакав разом з ними, і тепер я хочу бути українцем, як ніколи».

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