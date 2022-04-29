Кулинарный эксперт Игорь Мисевич рассказал, как правильно мариновать мясо для шашлыка в зависимости от вида, и предложил три оригинальных рецепта, которые подготовят продукт к жарке всего за 20–30 минут. Читайте рецепт маринада для шашлыка в нашем материале.

Маринад – это смесь кислоты, растительного масла и приправ. В маринады перед жаркой погружают сырое мясо, птицу или даже рыбу, чтобы придать продукту аромат и правильную консистенцию – сделать мягче. Ингредиенты в каждом рецепте рассчитаны на килограмм мяса.

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Маринад 1: «Кровавая Мэри» (для говядины)

Ингредиенты:

Домашний томатный сок – 300 мл;

Лук – 1 шт.;

Чеснок – 2 зубчика;

Красный перец – по вкусу;

Водка – 50 мл;

Ворчестерский соус – 1 ст. л.;

Соль – 1 ч. л.;

Лимонный сок – 2 капли;

Тертый хрен – 0,5 ст. л.;

Оливковое масло – 5 ст. л.

Мясо и томаты – удачное сочетание. Не стоит переживать из-за наличия алкоголя, так как это важная составляющая термической обработки мяса. Мясо, маринуясь в таком составе, становится нежнее, а под воздействием жара спирты испаряются.

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Маринад 2: соево-коньячный (для свинины)

Ингредиенты:

Коньяк – 150 мл;

Соевый соус – 150 мл;

Красный перец – по вкусу;

Острый перец – по вкусу;

Черный перец горошком – по вкусу;

Лук – 2 шт.;

Растительное масло – 3 ст. л.

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Маринад 3: апельсиновый с корицей (для курицы)

Ингредиенты:

Апельсиновый фреш – 200 мл;

Красный острый перец – по вкусу;

Чеснок – 2 зубчика;

Черный перец – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Корица – на кончике ножа;

Оливковое масло – 2 ст. л.

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Советы по приготовлению:

Маринад замешивать в миске из пластика, стекла или керамики. Алюминиевая миска или кастрюля добавит мясу неприятный привкус, поскольку кислота из маринада начнет разъедать металл. Чтобы мясо лучше мариновалось, отправьте его в холодильник или прохладное место. Небольшие кусочки проколоть вилкой или ножом, чтобы мясо хорошо впитало маринад. Используйте кислые продукты в меру, иначе мясо станет жестким и тугим. К ним относятся: уксус, вина, лимонный сок. Помните, кислоту и растительное масло в маринаде смешивают один к одному. Если мариновать приходится на природе, смешивайте ингредиенты и мясо в полиэтиленовом пакете, из которого нужно будет выпустить воздух. Мясо – такой продукт, который предпочитает только один вид маринада, но ни в коем случае не все одновременно.

Video: Быстрый маринад для шашлыка: топ-3 экспресс-методов Хотите знать, как правильно мариновать мясо для шашлыка? Читайте рекомендации от кулинарного эксперта. Игорь Мисевич рассказал, как правильно мариновать мясо

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