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Быстрый маринад для шашлыка: топ-3 экспресс-методов

29.04.2022

Кулинарный эксперт Игорь Мисевич рассказал, как правильно мариновать мясо для шашлыка в зависимости от вида, и предложил три оригинальных рецепта, которые подготовят продукт к жарке всего за 20–30 минут. Читайте рецепт маринада для шашлыка в нашем материале.

как правильно мариновать мясо для шашлыка

Маринад – это смесь кислоты, растительного масла и приправ. В маринады перед жаркой погружают сырое мясо, птицу или даже рыбу, чтобы придать продукту аромат и правильную консистенцию – сделать мягче. Ингредиенты в каждом рецепте рассчитаны на килограмм мяса.

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Маринад 1: «Кровавая Мэри» (для говядины)

Ингредиенты: 

  • Домашний томатный сок – 300 мл;
  • Лук – 1 шт.;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Красный перец – по вкусу;
  • Водка – 50 мл;
  • Ворчестерский соус –  1 ст. л.;
  • Соль – 1 ч. л.;
  • Лимонный сок – 2 капли;
  • Тертый хрен – 0,5 ст. л.;
  • Оливковое масло – 5 ст. л.

Мясо и томаты – удачное сочетание. Не стоит переживать из-за наличия алкоголя, так как это важная составляющая термической обработки мяса. Мясо, маринуясь в таком составе, становится нежнее, а под воздействием жара спирты испаряются.

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Маринад 2: соево-коньячный (для свинины)

Ингредиенты: 

  • Коньяк – 150 мл;
  • Соевый соус – 150 мл;
  • Красный перец – по вкусу;
  • Острый перец – по вкусу;
  • Черный перец горошком – по вкусу;
  • Лук – 2 шт.;
  • Растительное масло – 3 ст. л.

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Маринад 3: апельсиновый с корицей (для курицы)

Ингредиенты: 

  • Апельсиновый фреш – 200 мл;
  • Красный острый перец – по вкусу;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Черный перец – по вкусу;
  • Соль – по вкусу;
  • Корица – на кончике ножа;
  • Оливковое масло – 2 ст. л.

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Советы по приготовлению:

  1. Маринад замешивать в миске из пластика, стекла или керамики. Алюминиевая миска или кастрюля добавит мясу неприятный привкус, поскольку кислота из маринада начнет разъедать металл.
  2. Чтобы мясо лучше мариновалось, отправьте его в холодильник или прохладное место.
  3. Небольшие кусочки проколоть вилкой или ножом, чтобы мясо хорошо впитало маринад.
  4. Используйте кислые продукты в меру, иначе мясо станет жестким и тугим. К ним относятся: уксус, вина, лимонный сок. Помните, кислоту и растительное масло в маринаде смешивают один к одному.
  5. Если мариновать приходится на природе, смешивайте ингредиенты и мясо в полиэтиленовом пакете, из которого нужно будет выпустить воздух.
  6. Мясо – такой продукт, который предпочитает только один вид маринада, но ни в коем случае не все одновременно.

Video: Быстрый маринад для шашлыка: топ-3 экспресс-методов

Хотите знать, как правильно мариновать мясо для шашлыка? Читайте рекомендации от кулинарного эксперта. Игорь Мисевич рассказал, как правильно мариновать мясо

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