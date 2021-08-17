Винный маринад для шашлыка: рецепт пошагово
17.08.2021
А вы пробовали приготовить маринад для шашлыка с вином? Неповторимый аромат и мягкое мясо – ваше блюдо идеально! Как приготовить правильный винный маринад для шашлыка – читайте в нашем материале.
Универсальный винный маринад с чесноком
Ингредиенты:
- вино сорта марсала – ¼ стакана
- уксус бальзамический – ¼ стакана
- сок лимонный – 2 ст. л.
- орегано (свежий!) – 2 ст. л.
- листья базилика – 2 ст. л.
- перец черный – ¼ ч. л.
- чеснок – 4 зуб.
Приготовление:
- Мелко нарезать листья орегано и базилика.
- Измельчить чеснок ножом.
- Смешать вино, уксус, сок, зелень, чеснок и перец в миске.
- Положить мясо в полиэтиленовый пакет. Залить маринадом.
- Поставить в холодильник на ночь.
Такой маринад для шашлыка с вином хорошо сочетается и с говядиной, и с курицей! Не бойтесь экспериментировать!
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Простой винный маринад для шашлыка из свинины
Ингредиенты:
- сухое белое вино – 1 ½ стакана
- лук репчатый – 2 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- душистый перец – 5 шт.
- перец черный молотый – по вкусу
- соль – по вкусу
Приготовление:
- Нарезать мясо средними кусками. Сложить в кастрюлю, присыпать специями.
- Нарезать лук полукольцами. Добавить к мясу.
- Залить вином. Перемешать.
- Поставить в холодильник на три часа.
Ваша свинина будет самой нежной и вкусной!
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