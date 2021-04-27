Мы уже пробовали множество маринадов: винный, гранатовый, апельсиновый, ананасный, томатный, пивной и сверхбыстрый из киви. Сейчас предлагаем вам простой и универсальный маринад для шашлыка на кефире. Рецептом поделился замечательный кулинар Игорь Мисевич.

Ингредиенты:

Кефир 2,5–3,2% жирности – 500 мл

Минеральная вода (газированная) – 500 мл

Молотый чёрный перец – по вкусу

Смесь трав – по вкусу

Соль – по вкусу, непосредственно перед готовкой

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Маринад для шашлыка на кефире универсален – подходит для любого мяса. Указанное количество ингредиентов рассчитано на 1 кг мяса. Вы также можете обогатить вкус добавлением лука или лимонного сока.

Кефир размягчает мясо за счет содержания молочной кислоты. Жирность кефира определяет «маслянистость» мяса.

Курицу достаточно замариновать в такой смеси на 2 часа, свинину же стоит выдержать дольше: около четырех часов.

Готовя маринад для шашлыка на кефире, учтите, что лучше соль добавлять непосредственно перед нанизыванием. Специи же стоит всыпать сразу.

Приятного аппетита!

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