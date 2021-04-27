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Маринад для шашлику на кефірі: рецепт

27.04.2021

Ми вже куштували безліч маринадів: винний, гранатовий, апельсиновий, томатний, ананасний, пивний і надшвидкий з ківі. Зараз пропонуємо вам простий та універсальний маринад для шашлику на кефірі. Рецептом поділився чудовий кулінар Ігор Місевич.

кефирный маринад для шашлыка

Інгредієнти:

  • Кефір 2,5–3,2% жирності – 500 мл
  • Мінеральна вода (газована) – 500 мл
  • Мелений чорний перець – до смаку
  • Суміш трав – до смаку
  • Сіль – до смаку, безпосередньо перед приготуванням

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kurica_v_kefirnom_souse_176776Маринад для шашлику на кефірі універсальний – підходить для будь-якого м’яса. Зазначена кількість інгредієнтів розрахована на 1 кг м’яса. Ви також можете збагатити смак додаванням цибулі або лимонного соку.

Кефір розм’якшує м’ясо за рахунок вмісту молочної кислоти. Жирність кефіру визначає «маслянистість» м’яса.

Курку досить замаринувати в такій суміші на 2 години, свинину ж варто витримати довше: близько чотирьох годин.

Готуючи маринад для шашлику на кефірі, врахуйте, що краще сіль додавати безпосередньо перед нанизуванням. Спеції ж варто всипати відразу.

Смачного!

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