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Швидкий маринад для шашлику: топ-3 експрес-методів

29.04.2022

Кулінарний експерт Ігор Місевич розповів, як правильно маринувати м’ясо для шашлику залежно від виду, і запропонував три оригінальні рецепти, які підготують продукт до смаження всього за 20–30 хвилин. Читайте рецепт маринаду для шашлику в нашому матеріалі.

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як правильно маринувати шашлик

Маринад – це суміш кислоти, рослинної олії та приправ. У маринади перед смаженням занурюють сире м’ясо, птицю або навіть рибу, щоб надати продукту аромат і правильну консистенцію – зробити м’якшим. Інгредієнти в кожному рецепті розраховані на кілограм м’яса.

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Маринад 1: «Кривава Мері» (для яловичини)

Інгредієнти:

  • Домашній томатний сік – 300 мл;
  • Цибуля – 1 шт.;
  • Часник – 2 зубчики;
  • Червоний перець – до смаку;
  • Горілка – 50 мл;
  • Ворчестерський соус – 1 ст. л.;
  • Сіль – 1 ч. л .;
  • Лимонний сік – 2 краплі;
  • Тертий хрін – 0,5 ст. л.;
  • Оливкова олія – 5 ст. л.

М’ясо і томати – вдале поєднання. Не варто турбуватися через наявність алкоголю, оскільки це важлива складова термічної обробки м’яса. М’ясо, мариноване в такій суміші, стає ніжнішим, а під впливом жару спирти випаровуються.

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Маринад 2: соєво-коньячний (для свинини)

Інгредієнти:

  • Коньяк – 150 мл;
  • Соєвий соус – 150 мл;
  • Червоний перець – до смаку;
  • Гострий перець – до смаку;
  • Чорний перець горошком – до смаку;
  • Цибуля – 2 шт.;
  • Рослинна олія – 3 ст. л.

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Маринад 3: апельсиновий з корицею (для курки)

Інгредієнти:

  • Апельсиновий фреш – 200 мл;
  • Червоний гострий перець – до смаку ;
  • Часник – 2 зубчики;
  • Чорний перець – до смаку;
  • Сіль – до смаку;
  • Кориця – на кінчику ножа;
  • Оливкова олія – 2 ст. л.

Поради з приготування:

  1. Маринад замішувати в мисці з пластику, скла або кераміки. Алюмінієва миска або каструля додасть м’ясу неприємний присмак, оскільки кислота з маринаду почне роз’їдати метал.
  2. Щоб м’ясо краще маринувалося, відправте його у холодильник або прохолодне місце.
  3. Невеликі шматочки проколоти виделкою або ножем, щоб м’ясо добре ввібрало маринад.
  4. Використовуйте кислі продукти в міру, інакше м’ясо стане жорстким і тугим. До них належать: оцет, вино, лимонний сік. Пам’ятайте: кислоту та рослинну олію в маринаді змішують у пропорції один до одного.
  5. Якщо маринувати доводиться на природі, змішуйте інгредієнти і м’ясо в поліетиленовому пакеті, з якого потрібно буде випустити повітря.
  6. М’ясо – такий продукт,  до якого краще застосовувати тільки один вид маринаду, але у жодному разі не всі одночасно.

Video: Швидкий маринад для шашлику: топ-3 експрес-методів

Хочете знати, як правильно маринувати м'ясо для шашлику? Читайте рекомендації від кулінарного експерта. Ігор Місевич розповів, як правильно маринувати м'ясо

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