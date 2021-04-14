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Язики на грилі: рецепт Сергія Калініна

14.04.2021

Не всі люблять субпродукти, але язики на мангалі – це чудовий і недорогий спосіб нагодувати навіть найвибагливіших гурманів. Кулінарний експерт Сергій Калінін приберіг східний рецепт язика на грилі – страва називається гютан. Втім пам’ятайте, що не можна влаштовувати пікніки під час карантину. Готуйте цю страву також у духовці або на електрогрилі.

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языки на гриле

Інгредієнти для гютана:

  • Свинячі  язики – 1,5 кг
  • Помідори – 2 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Яблучний оцет – 250 мл
  • Розмарин – 1 гілочка
  • Сіль, перець – до смаку

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Готуємо свинячі  язики на мангалі:

  1. Язики відварити.
  2. Змішати з дрібно нарізаним помідором і цибулею, яблучним оцтом, розмарином.
  3. Залишити маринуватися на 10 хвилин.
  4. Зробити великі надрізи на язиках – вкласти туди нарізаний півкільцями помідор.
  5. Поставити запікатися на мангал на 10 хвилин.

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Десерт на мангалі від Юлії Бортник

 

Інгредієнти для десерту:

  • Зелене яблуко – 4 шт.
  • Пісочне печиво – 100 г
  • Цукор – 4 ст. л.
  • Вершкове масло – 2 ст. л.

Готуємо десерт з яблука і печива:

  1. Яблуко нарізати великими кубиками, покришити пісочне печиво.
  2. Розтопити вершкове масло і змішати зі шматочками яблука та цукром.
  3. Зверху посипати крихтоми пісочного печива і загорнути у фольгу.
  4. Поставити запікатися на мангалі 5 хвилин.

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Video: Язики на грилі: рецепт Сергія Калініна

Як приготувати язики на грилі? Чиатйте рецепт язичків на грилі від Сергія Калініна в нашому матеріалі

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