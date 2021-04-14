Не всі люблять субпродукти, але язики на мангалі – це чудовий і недорогий спосіб нагодувати навіть найвибагливіших гурманів. Кулінарний експерт Сергій Калінін приберіг східний рецепт язика на грилі – страва називається гютан. Втім пам’ятайте, що не можна влаштовувати пікніки під час карантину. Готуйте цю страву також у духовці або на електрогрилі.

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Інгредієнти для гютана:

Свинячі язики – 1,5 кг

Помідори – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Яблучний оцет – 250 мл

Розмарин – 1 гілочка

Сіль, перець – до смаку

Готуємо свинячі язики на мангалі:

Язики відварити. Змішати з дрібно нарізаним помідором і цибулею, яблучним оцтом, розмарином. Залишити маринуватися на 10 хвилин. Зробити великі надрізи на язиках – вкласти туди нарізаний півкільцями помідор. Поставити запікатися на мангал на 10 хвилин.

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Десерт на мангалі від Юлії Бортник

Інгредієнти для десерту:

Зелене яблуко – 4 шт.

Пісочне печиво – 100 г

Цукор – 4 ст. л.

Вершкове масло – 2 ст. л.

Готуємо десерт з яблука і печива:

Яблуко нарізати великими кубиками, покришити пісочне печиво. Розтопити вершкове масло і змішати зі шматочками яблука та цукром. Зверху посипати крихтоми пісочного печива і загорнути у фольгу. Поставити запікатися на мангалі 5 хвилин.

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Video: Язики на грилі: рецепт Сергія Калініна Як приготувати язики на грилі? Чиатйте рецепт язичків на грилі від Сергія Калініна в нашому матеріалі