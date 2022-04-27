Полномасштабная война застала шеф-редактора СТБ и героиню рубрики «Ми з України» Наталью Кисарову в Киеве. Она в декрете, у нее 8-месячная дочь. Наталья рассказывает, что эвакуация из Киева была очень сложной, ведь поезда были полностью заполнены людьми. Но именно в этом набитом поезде женщина увидела такое единение и поддержку, что не могла сдержать слез благодарности.

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Как и многие украинские семьи, полномасштабная война застала Наталью Кисарову внезапно и очень болезненно. Старшего сына женщина разбудила страшными словами: «Вставай, началась война». На 8 день вторжения российских войск Наталья приняла решение уехать во Львов с 13-летним сыном, 82-летней мамой и 8-месячной дочерью. В тот день из Киева поездами было эвакуировано более 55 тысяч людей.

«Поезд был набит людьми просто полностью. Люди стояли в проходах, люди сидели на чемоданах, прямо на полу. Люди заполнили собой даже тамбуры. Кажется, на станции “Шепетовка” в наш вагон села мама с младенцем, которому, наверное, исполнился месяц. Представьте, как быстро собиралась эта женщина, которая не взяла с собой ни подгузников, ни еды для ребенка, ни салфеток, ничего. Она взяла только своего ребенка и то, что было на нем», ― вспоминает шеф-редактор СТБ.

Наталья рассказывает, что смесями, подгузниками и салфетками этой женщине помогали все мамочки в вагоне. Но впереди им еще предстояло проехать через самую опасную зону. В вагоне выключили свет и попросили не пользоваться телефонами. В полной тьме люди ехали около 6 часов. Но их путь освещала невероятная взаимоподдержка.

«Весь вагон был как одно единое целое. Почти все пассажиры были с детьми всех возрастов. Мамы этих деток развлекали и своего ребенка, и соседского… Наши мамы делились друг с другом теплым чаем, угощали деток бутербродами и вкусностями. Да, все это было во тьме, но все это было так видно», ― рассказывает Наталья.

Сейчас женщина с родными уже в безопасном месте. Но тот день Наталья до сих пор вспоминает с трепетом в сердце.

«Такой поддержки, которая была в том темном, набитом людьми поезде, я не встречала еще нигде. И вот здесь, в этот момент, впервые слезы катились и катились. Но это были слезы благодарности. Благодарности всем людям, которые были на этом пути, сделали этот трудный путь хоть немного легче. Поэтому я хочу лишний раз поблагодарить всех мамочек. Дети ― действительно наше будущее. Именно ради этого будущего должны бороться за победу каждый на своем фронте», ― поделилась Наталья.

Верим в нашу победу! Слава Украине!

Video: Ми з України: Шеф-редактор СТБ о выезде с ребенком и невероятном единении украинцев История эвакуации Наталки Кисаровой из Киева и благодарность всем мамам Украины: смотрите онлайн выпуск рубрики Ми з України в программе Все Буде Добре 2022 на сайте СТБ

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