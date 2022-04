Повномасштабна війна застала шеф-редакторку СТБ і героїню рубрики «Ми з України» Наталю Кісарову в Києві. Вона в декреті, має 8-місячну доньку. Наталя розповідає, що евакуація з Києва була дуже складною, адже поїзди були вщерть заповнені людьми. Та саме в цьому набитому поїзді жінка побачила таке єднання й підтримку, що не могла стримати сліз вдячності.

Як і багато українських родин, повномасштабна війна застала Наталю Кісарову раптово і дуже болісно. Старшого сина жінка розбудила страшними словами: «Вставай, почалася війна». На 8 день вторгнення російських військ Наталя вирішила поїхати до Львова з 13-річним сином, 82-річною мамою та 8-місячною донькою. Того дня з Києва потягами було евакуйовано понад 55 тисяч людей.

Наталя розповідає, що сумішами, підгузками і серветками цій жінці допомагали всі матусі у вагоні. Але попереду вони ще мали проїхати через найнебезпечнішу зону. У вагоні вимкнули світло і попросили не користуватися телефонами. У цілковитій темряві люди їхали десь 6 години. Але їхній шлях освітлювала неймовірна взаємопідтримка.

Наразі жінка з рідними вже у безпечному місці. Але той день Наталя досі згадує з щемом у серці.

Віримо в нашу перемогу! Слава Україні!

