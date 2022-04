Ми з України: історія жінок, які печуть пиріжки для ЗСУ | Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» пенсіонерки Валентина Пархоменко і Лідія Кириленко розповіли, як допомагають українській Армії. Подробиці ― далі в матеріалі.

Ці жінки з невеличкого села на Черкащині. З першого дня війни вони печуть пиріжки для ЗСУ. У них немає нікого з рідних та знайомих у Збройних Силах, тож пенсіонерки до всіх військових ставляться, як до синів, і захоплюються ними.

«Хочемо нагодувати наших воїнів, наших героїв. Дай, Боже, їм здоров’я, щоб вони відбили цих орків. Вони ― справжні герої! Такі мужні, такі веселі, вони знають, за що вони воюють, за кого борються, і дай, Боже, їм виграти і вигнати геть їх з нашої території! А найголовніше ― приїхати здоровими і живими додому!»

Понад 5000 пиріжків передали жінки ЗСУ від початку війни.

«В магазині пиріжки привозять з конвеєра, а тут стараєшся, додаєш більше смачної начинки. Душу свою вкладаєш у цей рецепт і здобу. Намагаємося класти найсмачніші яблучка і вишеньки. Ми будемо день і ніч пекти, аби ж тільки прийшла перемога!»

За місяць війни жінки спекли стільки пиріжків, стільки не пекли за все своє життя! Валентина і Лідія передають випічку на фронт через місцевих волонтерів. Жінки впевнені: смак здоби нагадає українським воїнам, що на них чекають вдома.

