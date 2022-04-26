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Ми з України: История женщин, которые с первого дня войны пекут пирожки для ВСУ

26.04.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» пенсионерки Валентина Пархоменко и Лидия Кириленко рассказали, как помогают украинской Армии. Подробности ― далее в материале.

Ми з України: история женщин, которые пекут пирожки для ВСУ | Все буде добре

Эти женщины из небольшого села Черкасской области. С первого дня войны они пекут пирожки для ВСУ. У них нет никого из родных и знакомых в Вооруженных Силах, так что пенсионерки ко всем военным относятся, как к сыновьям, и восхищаются ими.

«Хотим накормить наших воинов, наших героев. Дай Бог им здоровья, чтобы они отбили этих орков. Они – настоящие герои! Такие мужественные, такие веселые, они знают, за что они воюют, за кого борются, и дай Бог им выиграть и выгнать их с нашей территории! А самое главное ― приехать здоровыми и живыми домой!»

Более 5000 пирожков передали женщины ВСУ с начала войны.

«В магазине пирожки привозят с конвейера, а тут стараешься, добавляешь больше вкусной начинки. Душу свою вкладываешь в этот рецепт и сдобу. Стараемся класть самые вкусные яблочки и вишенки. Мы будем день и ночь печь, только бы пришла победа!»

За месяц войны женщины испекли столько пирожков, столько не пекли за всю свою жизнь! Валентина и Лидия передают выпечку на фронт через местных волонтеров. Женщины уверены: вкус сдобы напомнит украинским воинам, что их ждут дома.

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