Зірка серіалів «Спіймати Кайдаша», «Кава з кардамоном» і «Кріпосна» Тарас Цимбалюк звернувся до українців, які часто запитують його про плани, про майбутнє і що робити далі під час війни. Актор, який з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну допомагає волонтерам та військовим, порадив не забувати, із ким ми воюємо.

«Мене вже кілька десятків разів запитали, що буде далі? Як професія? Що я буду робити після війни? Чи вже безпечно повертатися до столиці? І т.д. Цікаво, як зараз можна щось планувати?» ― запитує у свою чергу актор.

Тарас Цимбалюк зауважив, що кілька місяців тому ніхто й не думав, що ракети падатимуть біля Львова та Франківська, а деякі міста України за місяць будуть зруйновані на 70% чи 90%.

«Люди, війна проти такого ворога ― це найнепередбачуваніший і страшний процес. Повірте, я не думаю зараз про проєкти і зйомки, куди я був затверджений. Хоча розписаний був рік, до наступної весни. І у мене, як у більшості людей, було купа планів.

Але це зараз ― навіть не другорядна річ. Наша реальність чітко вбралася в чорно-біле. Головне зараз ― тільки перемогти», ― наголосив Тарас.

Сам він не може нічого планувати зараз і готовий до різних поворотів подій.

«Особисто я не можу нічого планувати. Наш багаточисельний ворог ― неадекватний у більшості своїх дій та планів. Але навики наших героїв ― ЗСУ ― примножуються і нарощуються з кожним днем, і вже є переконливою військовою силою, про яку говорить увесь світ. І ми віримо у перемогу! Тому, друзі, я сподіваюсь, ви підписані тільки на офіційні ресурси. І, відштовхуючись від вердиктів та порад Ради безпеки, нашого речника, мера столиці, президента, вам варто діяти і робити висновки», ― запевнив Цимбалюк.

Незважаючи на кардинально протилежні думки щодо масового повернення українців до Києва, Тарас Цимбалюк зізнався, що радий цьому.

«Особисто я приємно розчулився, коли побачив, що по сонячному Хрещатику знову ходять люди з кавою в руках. Дійсно, приємно… реальність, до якої дуже хочеться повернутись. Але, разом з тим, потрібно розуміти, що війна ще далеко не закінчилась і підступність окупанта нікуди не ділась. Ви ж бачите, там маразм тільки міцнішає. Слава Україні!» ― застеріг актор.

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