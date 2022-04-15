Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша», «Кофе с кардамоном» и «Крепостная» Тарас Цымбалюк обратился к украинцам, которые часто спрашивают его о планах, будущем и что делать дальше во время войны. Актер, который с начала полномасштабного вторжения россии в Украину помогает волонтерам и военным, посоветовал не забывать, с кем мы воюем.

«Меня уже несколько десятков раз спросили, что будет дальше? Как профессия? Что я буду делать после войны? Безопасно ли возвращаться в столицу? и т.д. Интересно, как сейчас можно что-либо планировать?» ― спрашивает в свою очередь актер.

Тарас Цымбалюк отметил, что никто пару месяцев назад и не думал, что ракеты будут падать возле Львова и Франковска, а некоторые города Украины за месяц будут разрушены на 70% или 90%.

«Люди, война против такого врага ― это самый непредсказуемый и страшный процесс. Поверьте, я не думаю сейчас о проектах и ​​съемках, куда я был утвержден. Хотя расписан был год, до следующей весны. И у меня, как у большинства людей, было множество планов.

Но это сейчас ― даже не второстепенная вещь. Наша реальность четко оделась в черно-белое. Главное сейчас ― только победить», ― подчеркнул Тарас.

Сам он не может ничего планировать сейчас и готов к разным поворотам событий.

«Лично я не могу ничего планировать. Наш многочисленный враг ― неадекватный в большинстве своих действий и планов. Но навыки наших героев ― ВСУ ― приумножаются и наращиваются с каждым днем, и ВСУ является убедительной военной силой, о которой говорит весь мир. И мы верим в победу! Поэтому, друзья, я надеюсь, вы подписаны только на официальные ресурсы. И, отталкиваясь от вердиктов и советов Совета безопасности, нашего спикера, мэра столицы, президента, вам следует действовать и делать выводы», ― заверил Цымбалюк.

Несмотря на кардинально противоположные мнения по поводу массового возвращения украинцев в Киев, Тарас Цымбалюк признался, что рад этому.

«Лично я приятно умилялся, когда увидел, что по солнечному Крещатику снова ходят люди с кофе в руках. Действительно, приятно… реальность, к которой очень хочется вернуться. Но вместе с тем нужно понимать, что война еще далеко не закончилась и коварство оккупанта никуда не делось. Вы же видите, там маразм только крепнет. Слава Украине!» ― предостерег актер.

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