«Допомога психолога» на СТБ: что увидит зритель в выпусках с 18 по 21 апреля
Уже с сегодняшнего дня в эфире СТБ появится актуальный в нынешних реалиях премьерный контент, который будет помогать украинцам становиться сильнее, работать и побеждать. Это ежедневный дайджест «Все буде добре», состоящий из полезных и мотивирующих рубрик. Одна из них ― «Допомога психолога» с экспертами телеканала, которые ответят на актуальные вопросы украинцев во время войны.
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«Допомога психолога» — 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске Дмитрий Карпачев, Светлана Арефния либо Андрей Жельветро общаются со зрителем, обратившимся за помощью к экспертам СТБ.
Уже на этой неделе, с 18 по 21 апреля, эксперты вместе с украинцами обсудят следующие темы.
Понедельник. Дмитрий Карпачев ответит на вопросы:
- как украинцам общаться с россиянами, учитывая ситуацию в стране;
- как объяснить ребенку бранные слова, которые сейчас повсюду;
- что делать, если ребенок больше не хочет ходить в новую школу;
- как справляться с эмоциональным истощением;
- как помочь маленькому ребенку пережить стресс;
- неужели человек не имеет права испытывать радость жизни, если есть такая возможность.
Вторник. Светлана Арефния поделится рекомендациями на такие темы:
- что делать, если ребенок рисует войну;
- как избавиться от зависимости от мужчины;
- как сохранить грудное вскармливание во время пребывания в укрытии.
Среда. Андрей Жельветро даст советы:
- как поступить, если психологически сложно уехать из опасного региона;
- что делать мужчинам, которые ощущают стыд из-за того, что не воюют с оружием в руках;
- как выжить в оккупации;
- как обезопасить себя в случае прихода оккупантов;
- что делать, если вторая половинка начала раздражать во время войны.
Четверг. Дмитрий Карпачев объяснит:
- нормально ли не бояться опасности;
- что делать, чтобы ребенку было не так страшно во время войны;
- как поступить, если вы выехали, а родные, которые требуют ухода, остались дома;
- как помочь ребенку адаптироваться в новом окружении;
- как найти в себе силы и выйти из состояния изнеможения.
Участником программы может стать любой зритель, отправивший свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Смотрите «Допомогу психолога» с понедельника по четверг в 19:45 на СТБ!
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