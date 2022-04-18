Уже с сегодняшнего дня в эфире СТБ появится актуальный в нынешних реалиях премьерный контент, который будет помогать украинцам становиться сильнее, работать и побеждать. Это ежедневный дайджест «Все буде добре», состоящий из полезных и мотивирующих рубрик. Одна из них ― «Допомога психолога» с экспертами телеканала, которые ответят на актуальные вопросы украинцев во время войны.

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«Допомога психолога» — 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске Дмитрий Карпачев, Светлана Арефния либо Андрей Жельветро общаются со зрителем, обратившимся за помощью к экспертам СТБ.

Уже на этой неделе, с 18 по 21 апреля, эксперты вместе с украинцами обсудят следующие темы.

Понедельник. Дмитрий Карпачев ответит на вопросы:

как украинцам общаться с россиянами, учитывая ситуацию в стране;

как объяснить ребенку бранные слова, которые сейчас повсюду;

что делать, если ребенок больше не хочет ходить в новую школу;

как справляться с эмоциональным истощением;

как помочь маленькому ребенку пережить стресс;

неужели человек не имеет права испытывать радость жизни, если есть такая возможность.

Вторник. Светлана Арефния поделится рекомендациями на такие темы:

что делать, если ребенок рисует войну;

как избавиться от зависимости от мужчины;

как сохранить грудное вскармливание во время пребывания в укрытии.

Среда. Андрей Жельветро даст советы:

как поступить, если психологически сложно уехать из опасного региона;

что делать мужчинам, которые ощущают стыд из-за того, что не воюют с оружием в руках;

как выжить в оккупации;

как обезопасить себя в случае прихода оккупантов;

что делать, если вторая половинка начала раздражать во время войны.

Четверг. Дмитрий Карпачев объяснит:

нормально ли не бояться опасности;

что делать, чтобы ребенку было не так страшно во время войны;

как поступить, если вы выехали, а родные, которые требуют ухода, остались дома;

как помочь ребенку адаптироваться в новом окружении;

как найти в себе силы и выйти из состояния изнеможения.

Участником программы может стать любой зритель, отправивший свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» с понедельника по четверг в 19:45 на СТБ!

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