«Допомога психолога» на СТБ: що побачить глядач у випусках з 18 по 21 квітня
Уже від сьогодні в ефірі СТБ з’явиться актуальний у нинішніх реаліях прем’єрний контент, який допомагатиме українцям ставати сильнішими, працювати і перемагати. Це щоденний дайджест «Все буде добре», що складається з корисних та мотивуючих рубрик. Одна з них ― «Допомога психолога» з експертами телеканалу, які дадуть відповіді на актуальні запитання українців під час війни.
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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску Дмитро Карпачов, Світлана Арефнія або Андрій Жельветро спілкуються з глядачем, який звернувся по допомогу до експертів СТБ.
Уже цього тижня, з 18 по 21 квітня, експерти разом з українцями обговорять такі теми.
Понеділок. Дмитро Карпачов відповість на запитання:
- як українцям спілкуватися з росіянами під час війни;
- як пояснити дитині лайливі слова, які зараз повсюди;
- що робити, якщо дитина більше не хоче ходити до нової школи;
- як справлятися з емоційним виснаженням;
- як допомогти маленькій дитині пережити стрес;
- невже людина не має права відчувати радість життя, якщо є така можливість.
Вівторок. Світлана Арефнія поділиться рекомендаціями на такі теми:
- що робити, якщо дитина малює війну;
- як позбутися залежності від чоловіка;
- як зберегти грудне вигодовування під час перебування в укритті.
Середа. Андрій Жельветро дасть поради:
- як вчинити, якщо психологічно важко виїхати з небезпечного регіону;
- що робити чоловікам, які відчувають сором через те, що не воюють зі зброєю в руках;
- як вижити в окупації;
- як убезпечити себе в разі приходу окупантів;
- що робити, якщо друга половинка почала дратувати під час війни.
Четвер. Дмитро Карпачов пояснить:
- чи нормально не боятися небезпеки;
- що робити, щоб дитині було не так страшно під час війни;
- як вчинити, якщо ви виїхали, а рідні, які потребують догляду, залишилися вдома;
- як допомогти дитині адаптуватися в новому оточенні;
- як знайти в собі сили і вийти зі стану знемоги.
Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Дивіться «Допомогу психолога» з понеділка по четвер о 19:45 на СТБ!
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