Уже від сьогодні в ефірі СТБ з’явиться актуальний у нинішніх реаліях прем’єрний контент, який допомагатиме українцям ставати сильнішими, працювати і перемагати. Це щоденний дайджест «Все буде добре», що складається з корисних та мотивуючих рубрик. Одна з них ― «Допомога психолога» з експертами телеканалу, які дадуть відповіді на актуальні запитання українців під час війни.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску Дмитро Карпачов, Світлана Арефнія або Андрій Жельветро спілкуються з глядачем, який звернувся по допомогу до експертів СТБ.

Уже цього тижня, з 18 по 21 квітня, експерти разом з українцями обговорять такі теми.

Понеділок. Дмитро Карпачов відповість на запитання:

як українцям спілкуватися з росіянами під час війни;

як пояснити дитині лайливі слова, які зараз повсюди;

що робити, якщо дитина більше не хоче ходити до нової школи;

як справлятися з емоційним виснаженням;

як допомогти маленькій дитині пережити стрес;

невже людина не має права відчувати радість життя, якщо є така можливість.

Вівторок. Світлана Арефнія поділиться рекомендаціями на такі теми:

що робити, якщо дитина малює війну;

як позбутися залежності від чоловіка;

як зберегти грудне вигодовування під час перебування в укритті.

Середа. Андрій Жельветро дасть поради:

як вчинити, якщо психологічно важко виїхати з небезпечного регіону;

що робити чоловікам, які відчувають сором через те, що не воюють зі зброєю в руках;

як вижити в окупації;

як убезпечити себе в разі приходу окупантів;

що робити, якщо друга половинка почала дратувати під час війни.

Четвер. Дмитро Карпачов пояснить:

чи нормально не боятися небезпеки;

що робити, щоб дитині було не так страшно під час війни;

як вчинити, якщо ви виїхали, а рідні, які потребують догляду, залишилися вдома;

як допомогти дитині адаптуватися в новому оточенні;

як знайти в собі сили і вийти зі стану знемоги.

Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» з понеділка по четвер о 19:45 на СТБ!

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