Уже від сьогодні в ефірі СТБ з’явиться актуальний у нинішніх реаліях прем’єрний контент, який допомагатиме українцям ставати сильнішими, працювати і перемагати. Це щоденний дайджест «Все буде добре», що складається з корисних та мотивуючих рубрик. Одна з них ― «Допомога психолога» з експертами телеканалу, які дадуть відповіді на актуальні запитання українців під час війни.

Більше на тему: З 18 квітня телеканал СТБ запускає гуманітарне програмування

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску Дмитро Карпачов, Світлана Арефнія або Андрій Жельветро спілкуються з глядачем, який звернувся по допомогу до експертів СТБ.

Уже цього тижня, з 18 по 21 квітня, експерти разом з українцями обговорять такі теми.

Понеділок. Дмитро Карпачов відповість на запитання:

Вівторок. Світлана Арефнія поділиться рекомендаціями на такі теми:

Середа. Андрій Жельветро дасть поради:

Четвер. Дмитро Карпачов пояснить:

Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» з понеділка по четвер о 19:45 на СТБ!

Більше на тему: Ми з України: Микола Шевчук віддав для ЗСУ всі свої заощадження

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.