Скучаете по вкусу колбасы из детства? Ведь сейчас магазинная колбаса, определённо, не такая, как была раньше. Как воссоздать знакомый вкус, научит кулинар и мясной технолог Микаэль Ароян. Домашняя «Любительская» колбаса по его рецепту выйдет более дешевой и полезной!

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Ингредиенты:

Говядина (филе) — 500 г

Свинина (нежирная часть) — 600 г

Шпик — 200 г

Соль (поваренная) — 20 г

Сахар — 2 г

Молоко – 100 мл

Перец чёрный — 1 ч. л.

Перец белый – ½ ч. л.

Орех мускатный (молотый) — ½ ч. л.

Вода — 150 мл

Желтки – 3 шт.

Свекольный сок – 150 мл (уваренный)

Оболочка (для начинки колбасы) – 2 м

Холодная вода – 1 ст.

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Приготовление:

Охлаждённое мясо прокрутить через мясорубку. Специи измельчить в комбайне. В фарш добавить ледяную воду, измельчить в блендере. Шпик заморозить, порезать на кусочки 3–4 мм. Сало обдать кипятком и промыть холодной водой. В воде растворить сахар. Сделать фарш, добавив к мясу желтки, соль, специи, свекольный сок, шпик и молоко. Перемешать. Сформировать колбасу с помощью пищевой плёнки или оболочки. Проколоть оболочку (чтобы убрать пузырьки воздуха). Плотно перевязать свободный конец, подвесить батоны для усадки в прохладном месте (0–4 градуса) на 3 часа. Колбасу переложить на противень, залить водой. Готовить при температуре от 45 до 75 ⁰С 1,5 часа, постепенно поднимая температуру. Готовую колбасу быстро охладить под холодным душем или в ледяной воде, обтереть и вывесить в прохладном месте на 8–10 часов.

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