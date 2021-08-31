Шашлык из кабачков от Игоря Мисевича
31.08.2021
Cегодня мы предлагаем вам приготовить шашлык из кабачков с белым мясом. Эксперт «Все буде добре» кулинар Игорь Мисевич уверяет, что это блюдо станет отличной альтернативой привычному мясному шашлыку! Читайте рецепт в материале.
Ингредиенты:
- Молодые кабачки – 2 шт.
- Грудка куриная – 1 шт.
- Сыр твердый – 50-80 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливковое масло
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Базилик – несколько листиков
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Для соуса:
- Помидор печеный – 1 шт.
- Болгарский перец (печеный) красный – 1 шт.
- Овощной бульон – 100 мл
- Соль, перец
- Паприка сладкая
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Приготовление:
- Молодые кабачки нарезать полосками (толщина — около 0,5 см). Бросить в кипяток на 2-3 минуты. Тогда кабачки смягчатся и будут легко скручиваться в рулеты.
- Филе курицы нарезать тонкими длинными полосками. Слегка отбить. Посолить, поперчить. Добавить толченый чеснок, все перемешать. И оставить мясо мариноваться (10-15 минут).
- Смягченные кабачки смазать соусом, выложить полоски куриного филе, смазать их соусом, выложить листочки базилика, накрыть полосками сыра. Скрутить рулетики. Сколоть их деревянными шпажками и запекать при температуре 180 градусов 25 минут.
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Video: Шашлык из кабачков от Игоря Мисевича
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