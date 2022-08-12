Шашлик з кабачків: рецепт покроковий

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Все буде добре

Шашлик з кабачків від Ігоря Місевича

12.08.2022

Пропонуємо вам приготувати шашлик з кабачків з білим м’ясом. Експерт «Все буде добре» кулінар Ігор Місевич запевняє, що ця страва стане відмінною альтернативою звичному м’ясному шашлику! Читайте рецепт в матеріалі.

шашлык из кабачков

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Інгредієнти:

  • Молоді кабачки – 2 шт.
  • Грудка куряча – 1 шт.
  • Сир твердий – 50-80 г
  • Часник – 2 зубчики
  • Оливкова олія
  • Сіль, чорний мелений перець – за смаком
  • Базилік – кілька листочків

Соус:

  • Помідор печений – 1 шт.
  • Болгарський перець (печений) червоний – 1 шт.
  • Овочевий бульйон – 100 г
  • Сіль, перець
  • Паприка солодка

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Як готувати:

  1. Молоді кабачки нарізати смужками (завтовшки близько 0,5 см). Кинути в окріп на 2-3 хвилини. Тоді кабачки пом’якшають і будуть легко скручуватися в рулети.
  2. Філе курки нарізати тонкими довгими смужками. Злегка відбити. Посолити, поперчити. Додати товчений часник, все перемішати. І залишити м’ясо маринуватися (10-15 хвилин).
  3. Пом’якшені кабачки змастити соусом, викласти смужки курячого філе, змастити їх соусом, викласти листочки базиліка, накрити смужками сиру. Скрутити рулетики. Сколіть їх дерев’яними шпажками і запікайте при температурі 180 градусів 25 хвилин.

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Video: Шашлик з кабачків від Ігоря Місевича

Шашлик з кабачків - корисна і смачна альтернатива. Приготуйте шашлик з кабачків з курячим філе і часником під соусом з болгарського перцю і помідорів. Повний рецепт - в матеріалі

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