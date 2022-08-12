Шашлик з кабачків: рецепт покроковий

Шашлик з кабачків від Ігоря Місевича
12.08.2022
Пропонуємо вам приготувати шашлик з кабачків з білим м’ясом. Експерт «Все буде добре» кулінар Ігор Місевич запевняє, що ця страва стане відмінною альтернативою звичному м’ясному шашлику! Читайте рецепт в матеріалі.
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Інгредієнти:
- Молоді кабачки – 2 шт.
- Грудка куряча – 1 шт.
- Сир твердий – 50-80 г
- Часник – 2 зубчики
- Оливкова олія
- Сіль, чорний мелений перець – за смаком
- Базилік – кілька листочків
Соус:
- Помідор печений – 1 шт.
- Болгарський перець (печений) червоний – 1 шт.
- Овочевий бульйон – 100 г
- Сіль, перець
- Паприка солодка
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Як готувати:
- Молоді кабачки нарізати смужками (завтовшки близько 0,5 см). Кинути в окріп на 2-3 хвилини. Тоді кабачки пом’якшають і будуть легко скручуватися в рулети.
- Філе курки нарізати тонкими довгими смужками. Злегка відбити. Посолити, поперчити. Додати товчений часник, все перемішати. І залишити м’ясо маринуватися (10-15 хвилин).
- Пом’якшені кабачки змастити соусом, викласти смужки курячого філе, змастити їх соусом, викласти листочки базиліка, накрити смужками сиру. Скрутити рулетики. Сколіть їх дерев’яними шпажками і запікайте при температурі 180 градусів 25 хвилин.
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