Шашлык из кабачков: рецепт пошаговый

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Все буде добре

Шашлык из кабачков от Игоря Мисевича

12.08.2022

Предлагаем вам приготовить шашлык из кабачков с белым мясом. Эксперт «Все буде добре» кулинар Игорь Мисевич уверяет, что это блюдо станет отличной альтернативой привычному мясному шашлыку! Читайте рецепт в материале.

шашлык из кабачков
Ингредиенты:

  • Молодые кабачки – 2 шт.
  • Грудка куриная –  1 шт.
  • Сыр твердый – 50-80 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Оливковое масло
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Базилик – несколько листиков

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Для соуса:

  • Помидор печеный – 1 шт.
  • Болгарский перец (печеный) красный – 1 шт.
  • Овощной бульон – 100 мл
  • Соль, перец
  • Паприка сладкая

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Приготовление:

  1. Молодые кабачки нарезать полосками (толщина — около 0,5 см). Бросить в кипяток на 2-3 минуты. Тогда кабачки смягчатся и будут легко скручиваться в рулеты.
  2. Филе курицы нарезать тонкими длинными полосками. Слегка отбить. Посолить, поперчить. Добавить толченый чеснок, все перемешать. И оставить мясо мариноваться (10-15 минут).
  3. Смягченные кабачки смазать соусом, выложить полоски куриного филе, смазать их соусом, выложить  листочки базилика, накрыть полосками сыра. Скрутить рулетики. Сколоть их деревянными шпажками и запекать при температуре 180 градусов 25 минут.

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Video: Шашлык из кабачков от Игоря Мисевича

Шашлык из кабачков - полезная и вкусная альтернатива. Приготовьте шашлык из кабачков с куриным филе и чесноком под соусом из болгарского перца и помидоров. Полный рецепт - в материале

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