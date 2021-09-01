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Пирог «Рататуй» от Эктора Хименеса-Браво

01.09.2021

Рататуй – традиционное овощное блюдо прованской кухни из перцев, баклажанов и кабачков, во многом похожее на венгерское лечо. А именитый кулинар Эктор Хименес-Браво поделился невероятно вкусным рецептом пирога, который не оставит любителей овощей равнодушными! Как приготовить пирог «Рататуй», узнаете из нашего материала.

пирог рататуй

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Ингредиенты:

  • Мука – 1,5 ст.
  • Масло – 170 г
  • Пармезан – 30 г
  • Вода – 3 ст. л.
  • Кабачок (желтый) – 1 шт.
  • Цукини – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Красный стручковый перец – 1 шт.
  • Помидор – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Петрушка – пучок
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Творог – 100 г
  • Томатное пюре – 1 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

  1. Растопить масло и добавить муку. Тщательно перемешать.
  2. Добавить пармезан и несколько столовых ложек воды. Замесить тесто.
  3. Затем обернуть его пищевой пленкой и поместить на 30 минут в холодильник.
  4. Все овощи нарезать кольцами, посолить, поперчить. Обжарить на оливковом масле.
  5. Смешать творог, чеснок и томатное пюре.
  6. Раскатать тесто (до 15 см в диаметре). Нанести на тесто творожную смесь, отступая от края на 1,5 см.
  7. Выложить сверху овощи и завернуть края теста кверху, чтобы частично закрыть начинку. Смазать тесто взбитым яйцом.
  8. Отправить в разогретую до 180°С духовку на 20 минут.

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Video: Пирог «Рататуй» от Эктора Хименеса-Браво

Пирог Рататуй - рецепт пирога с овощами по мотивам знаменитого французского рагу. Как приготовить вкусный пирог Рататуй, смотрите в материале

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