Домашня «Любительська» ковбаса від Мікаеля Арояна
02.09.2021
Сумуєте за смаком ковбаси з дитинства? Адже зараз магазинна ковбаса, безумовно, не така, як була раніше. Як відтворити знайомий смак, навчить кулінар і м’ясний технолог Мікаель Ароян. Домашня «Любительська» ковбаса за його рецептом вийде дешевшою та кориснішою!
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Інгредієнти:
- Яловичина (філе) — 500 г
- Свинина (нежирна частина) — 600 г
- Шпик — 200 г
- Сіль (кухонна) — 20 г
- Цукор — 2 г
- Молоко — 100 мл
- Перець чорний — 1 ч. л.
- Перець білий — ½ ч. л.
- Горіх мускатний (мелений) — ½ ч. л.
- Вода — 150 мл
- Жовтки — 3 шт.
- Буряковий сік — 150 мл (уварений)
- Оболонка (для начинки ковбаси) — 2 м
- Вода крижана — 1 ст.
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Приготування:
- Охолоджене м’ясо прокрутити через м’ясорубку. Спеції змолоти в комбайні.
- У фарш додати крижану воду, подрібнити в блендері.
- Шпик заморозити, порізати на шматочки 3–4 мм.
- Сало обдати окропом і промити холодною водою.
- У воді розчинити цукор.
- Зробити фарш, додавши до м’яса жовтки, сіль, спеції, буряковий сік, шпик та молоко. Перемішати.
- Сформувати ковбасу за допомогою харчової плівки або оболонки. Проколоти оболонку (щоб прибрати бульбашки повітря).
- Щільно перев’язати вільний кінець, підвісити батони для усадки в прохолодному місці (0–4 градуси) на 3 години.
- Ковбасу перекласти на деко, залити водою. Готувати за температури від 45 до 75 ⁰С 1,5 години, поступово піднімаючи температуру.
- Готову ковбасу швидко охолодити під холодним душем або в крижаній воді, обтерти й вивісити в прохолодному місці на 8–10 годин.
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