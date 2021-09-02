Сумуєте за смаком ковбаси з дитинства? Адже зараз магазинна ковбаса, безумовно, не така, як була раніше. Як відтворити знайомий смак, навчить кулінар і м’ясний технолог Мікаель Ароян. Домашня «Любительська» ковбаса за його рецептом вийде дешевшою та кориснішою!

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Інгредієнти:

Яловичина (філе) — 500 г

Свинина (нежирна частина) — 600 г

Шпик — 200 г

Сіль (кухонна) — 20 г

Цукор — 2 г

Молоко — 100 мл

Перець чорний — 1 ч. л.

Перець білий — ½ ч. л.

Горіх мускатний (мелений) — ½ ч. л.

Вода — 150 мл

Жовтки — 3 шт.

Буряковий сік — 150 мл (уварений)

Оболонка (для начинки ковбаси) — 2 м

Вода крижана — 1 ст.

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Приготування:

Охолоджене м’ясо прокрутити через м’ясорубку. Спеції змолоти в комбайні. У фарш додати крижану воду, подрібнити в блендері. Шпик заморозити, порізати на шматочки 3 – 4 мм. Сало обдати окропом і промити холодною водою. У воді розчинити цукор. Зробити фарш, додавши до м’яса жовтки, сіль, спеції, буряковий сік, шпик та молоко. Перемішати. Сформувати ковбасу за допомогою харчової плівки або оболонки. Проколоти оболонку (щоб прибрати бульбашки повітря). Щільно перев’язати вільний кінець, підвісити батони для усадки в прохолодному місці (0 – 4 градуси) на 3 години. Ковбасу перекласти на деко, залити водою. Готувати за температури від 45 до 75 ⁰С 1,5 години, поступово піднімаючи температуру. Готову ковбасу швидко охолодити під холодним душем або в крижаній воді, обтерти й вивісити в прохолодному місці на 8 – 10 годин.

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