Сьогодні попонуємо вам приготувати шашлик з кабачків з білим м’ясом. Експерт «Все буде добре» кулінар Ігор Місевич запевняє, що ця страва стане відмінною альтернативою звичному м’ясному шашлику! Читайте рецепт в матеріалі.

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Інгредієнти:

Молоді кабачки – 2 шт.

Грудка куряча – 1 шт.

Сир твердий – 50-80 г

Часник – 2 зубчики

Оливкова олія

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Базилік – кілька листочків

Соус:

Помідор печений – 1 шт.

Болгарський перець (печений) червоний – 1 шт.

Овочевий бульйон – 100 г

Сіль, перець

Паприка солодка

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Як готувати:

Молоді кабачки нарізати смужками (завтовшки близько 0,5 см). Кинути в окріп на 2-3 хвилини. Тоді кабачки пом’якшають і будуть легко скручуватися в рулети. Філе курки нарізати тонкими довгими смужками. Злегка відбити. Посолити, поперчити. Додати товчений часник, все перемішати. І залишити м’ясо маринуватися (10-15 хвилин). Пом’якшені кабачки змастити соусом, викласти смужки курячого філе, змастити їх соусом, викласти листочки базиліка, накрити смужками сиру. Скрутити рулетики. Сколіть їх дерев’яними шпажками і запікайте при температурі 180 градусів 25 хвилин.

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Video: Шашлик з кабачків від Ігоря Місевича Шашлик з кабачків - корисна і смачна альтернатива. Приготуйте шашлик з кабачків з курячим філе і часником під соусом з болгарського перцю і помідорів. Повний рецепт - в матеріалі