Варенье из огурцов на зиму: рецепт вкусного лакомства
17.08.2021
Любите варенье, но лакомство из фруктов и ягод уже надоело? Варенье из огурцов не только поразит вас удивительным вкусом, но и сэкономит ваши деньги! Кто сказал, что варенье делают только из фруктов? Экспериментируем вместе! Пошаговый рецепт варенья из огурцов читайте в нашем материале.
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Ингредиенты:
- переспевшие огурцы – 1 кг
- лимон – 1 шт.
- апельсин – 1 шт.
- сахар – 500 г
- гвоздика – 4 шт.
- лимонная кислота – ¼ ч. л.
- ванильный сахар, розмарин, корица – по вкусу
Приготовление:
- Очистить огурцы от кожицы и нарезать кубиками.
- С лимона снять цедру, очистить от белой шкурки, вынуть косточки и нарезать.
- Шкурку апельсина отварить отдельно.
- К цитрусовым добавить сахар и варить 20 минут.
- Добавить огурцы и специи.
- Проварить варенье 10 минут.
- Разлить по баночкам.
Приятного аппетита!
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