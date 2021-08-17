Любите варенье, но лакомство из фруктов и ягод уже надоело? Варенье из огурцов не только поразит вас удивительным вкусом, но и сэкономит ваши деньги! Кто сказал, что варенье делают только из фруктов? Экспериментируем вместе! Пошаговый рецепт варенья из огурцов читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

переспевшие огурцы – 1 кг

лимон – 1 шт.

апельсин – 1 шт.

сахар – 500 г

гвоздика – 4 шт.

лимонная кислота – ¼ ч. л.

ванильный сахар, розмарин, корица – по вкусу

Приготовление:

Очистить огурцы от кожицы и нарезать кубиками. С лимона снять цедру, очистить от белой шкурки, вынуть косточки и нарезать. Шкурку апельсина отварить отдельно. К цитрусовым добавить сахар и варить 20 минут. Добавить огурцы и специи. Проварить варенье 10 минут. Разлить по баночкам.

Приятного аппетита!

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