Как приготовить витаминное варенье из баклажанов и слив? Пошаговым рецептом поделился Евгений Клопотенко. Мастер конфетюра рассказал, как из самых кислых слив приготовить невероятно сладкое и вкусное варенье. Читайте пошаговый рецепт варенья из баклажанов и слив в материале.

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Ингредиенты:

баклажаны – 500 г

сливы – 500 г

лимонный сок – 50 мл

сахар – 0,5 кг

корица – 2 шт.

соль – щепотка

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Приготовление:

Баклажаны запекать в духовке при температуре 180° С в течение 20 минут. Затем очистить от кожуры и нарезать кубиками. Сливы отделить от косточек, нарезать кубиками. поместить в кастрюлю и смешать с баклажаном. Добавить лимонный сок, соль, сахар и корицу. Варить на медленном огне 30 минут. Поместить варенье в стерилизованные банки. Закатать.

Приятного аппетита!

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