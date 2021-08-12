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Варенье из баклажанов и слив от Жени Клопотенко

12.08.2021

Как приготовить витаминное варенье из баклажанов и слив? Пошаговым рецептом поделился Евгений Клопотенко. Мастер конфетюра рассказал, как из самых кислых слив приготовить невероятно сладкое и вкусное варенье. Читайте пошаговый рецепт варенья из баклажанов и слив в материале.

Варення з баклажанів і слив

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Ингредиенты:

  • баклажаны – 500 г
  • сливы – 500 г
  • лимонный сок – 50 мл
  • сахар – 0,5 кг
  • корица – 2 шт.
  • соль – щепотка

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Приготовление:

  1. Баклажаны запекать в духовке при температуре 180° С в течение 20 минут. Затем очистить от кожуры и нарезать кубиками.
  2. Сливы отделить от косточек, нарезать кубиками. поместить в кастрюлю и смешать с баклажаном.
  3. Добавить лимонный сок, соль, сахар и корицу. Варить на медленном огне 30 минут.
  4. Поместить варенье в стерилизованные банки. Закатать.

Приятного аппетита!

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