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Варення з баклажанів і слив від Жені Клопотенка

12.08.2021

Як приготувати вітамінне варення з баклажанів і слив? Покроковим рецептом поділився Євген Клопотенко. Майстер конфітюру розповів, як із найкисліших слив приготувати  солодке і неймовірно смачне варення. Читайте покроковий рецепт варення з баклажанів і слив у матеріалі.

Варення з баклажанів і слив

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Інгредієнти:

  • баклажани – 500 г
  • сливи – 500 г
  • лимонний сік – 50 мл
  • цукор – 0,5 кг
  • кориця – 2 шт.  
  • сіль – щіпка

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Приготування:

  1. Баклажани запікати в духовці за температури 180° С протягом 20 хвилин. Потім очистити від шкірки і нарізати кубиками.  
  2. Зі слив видалити кісточки, нарізати м’якуш кубиками. Помістити в каструлю і змішати з баклажанами.  
  3. Додати лимонний сік, сіль, цукор і корицю. Варити на повільному вогні 30 хвилин.  
  4. Помістити варення в стерилізовані банки. Закатати.  

Смачного!

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