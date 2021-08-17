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Варення з огірків на зиму: рецепт смаколика

17.08.2021

Любите варення, але смаколик із фруктів та ягід уже набрид? Варення з огірків не тільки вразить вас дивовижним смаком, але і заощадить ваші гроші! Хто сказав, що варення роблять тільки з фруктів? Експериментуємо разом! Покроковий рецепт варення з молодих читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти: 

  • переспілі огірки – 1 кг
  • лимон – 1 шт.
  • апельсин – 1 шт.
  • цукор – 500 г
  • гвоздика – 4 шт.
  • лимонна кислота – ¼ ч. л.
  • ванільний цукор, розмарин, кориця – до смаку

Приготування:

  1. Очистити огірки від шкірки та нарізати кубиками.
  2. З лимона зняти цедру, очистити від білої шкірки, вийняти кісточки та нарізати.
  3. Шкірку апельсина відварити окремо.
  4. До цитрусових додати цукор і варити 20 хвилин.
  5. Додати огірки і спеції.
  6. Проварити варення 10 хвилин.
  7. Розлити по банках.

Смачного!

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