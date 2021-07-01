Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Помідорне варення від Євгена Клопотенка

01.07.2021

Помідорне варення готується із перестиглих томатів і виходить справді дуже смачним. Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом варення з помідорів. Ми підкажемо, як приготувати варення з помідорів, аби порадувати себе і близьких чимось незвичайним.

varene-iz-pomidorov

Інгредієнти:

  • Переспілі помідори – 1 кг
  • Цукор – 500 г
  • Лимонний сік, базилік – за смаком

Більше на тему: Домашні лимонади: топ-10 рецептів приготування

Приготування:

  1. З помідорів зняти шкірку, порізати невеликими шматочками.
  2. Додати цукор і варити на середньому вогні протягом 20 хвилин.
  3. Додати подрібнений базилік.
  4. Варити ще 1 хвилину.
  5. Розлити варення у банки.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send