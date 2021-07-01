Помідорне варення від Євгена Клопотенка
01.07.2021
Помідорне варення готується із перестиглих томатів і виходить справді дуже смачним. Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом варення з помідорів. Ми підкажемо, як приготувати варення з помідорів, аби порадувати себе і близьких чимось незвичайним.
Інгредієнти:
- Переспілі помідори – 1 кг
- Цукор – 500 г
- Лимонний сік, базилік – за смаком
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Приготування:
- З помідорів зняти шкірку, порізати невеликими шматочками.
- Додати цукор і варити на середньому вогні протягом 20 хвилин.
- Додати подрібнений базилік.
- Варити ще 1 хвилину.
- Розлити варення у банки.
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