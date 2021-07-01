Помідорне варення готується із перестиглих томатів і виходить справді дуже смачним. Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом варення з помідорів. Ми підкажемо, як приготувати варення з помідорів, аби порадувати себе і близьких чимось незвичайним.

Інгредієнти:

Переспілі помідори – 1 кг

Цукор – 500 г

Лимонний сік, базилік – за смаком

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Приготування:

З помідорів зняти шкірку, порізати невеликими шматочками. Додати цукор і варити на середньому вогні протягом 20 хвилин. Додати подрібнений базилік. Варити ще 1 хвилину. Розлити варення у банки.

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