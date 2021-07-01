Помидорное варенье от Жени Клопотенко
01.07.2021
Помидорное варенье готовится из переспелых томатов и получается действительно очень вкусным. Кулинарный эксперт Женя Клопотенко поделился рецептом варенья из помидоров. Мы подскажем, как приготовить варенье из помидоров, чтобы порадовать себя и близких чем-то необычным.
Ингредиенты:
- Переспелые помидоры – 1 кг
- Сахар – 500 г
- Лимонный сок, базилик – по вкусу
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Приготовление:
- С помидоров снять кожуру, порезать небольшими кусочками.
- Добавить сахар и варить на среднем огне в течение 20 минут.
- Добавить измельченный базилик.
- Варить еще 1 минуту.
- Разлить варенье по банкам.
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