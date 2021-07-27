Как снять стресс: топ-5 антистрессовых напитков

Как снять стресс в домашних условиях, знает Светлана Фус. Известный диетолог утверждает, что лучшими антистрессовыми средствами являются привычные нам напитки! Узнайте, как снять стресс с помощью простых напитков, в нашем материале.



Черный чай

Черный чай содержит катехины – очень сильные антиоксиданты. Если вы будете употреблять черный чай 1 раз в день на протяжении целой недели, то он защитит вас от избыточного влияния стресса на сосудистую систему, понизит артериальное давление и будет действовать как профилактика атеросклероза.

Очень важно, чтобы черный чай был некрепким. В Японии гейши заваривали своим мужчинам заварку дважды и даже трижды, чтобы чай обладал успокаивающим эффектом.

Отвар из апельсиновой цедры

Апельсиновая цедра содержит эфирное масло, которое обладает антидепрессивным, успокаивающим действием. Также в апельсиновой цедре содержится витамин С (аскорбиновая кислота), который является сильным антиоксидантом. Он влияет на укрепление сосудов, препятствует возникновению тромбов.

Больше по теме: Суп-пюре для похудения: кушайте и избавляйтесь от килограммов

Витамин С является стимулятором иммунной системы и помогает не только избавиться от стресса, но еще и предотвратить возникновение усталости и депрессии. Отвар из апельсиновой цедры тонизирует нервную систему, помогает справляться с усталостью и ощущать себя энергичным и полным сил.

Имбирный чай

Чтобы бороться со стрессом и быть счастливым, нужно пить имбирный чай хотя бы 1-2 раза в неделю. В состав имбиря входит аминокислота триптофан, которая преобразовывается в организме в «гормон счастья» – серотонин. Повышение уровня серотонина способствует улучшению настроения.

Корень имбиря имеет легкое разжижающее действие на кровь, что улучшает кровообращение головного мозга и тем самым устраняет симптомы переутомления, головную боль, снимает усталость и напряжение, улучшает память.

Сок сельдерея

Сельдерей содержит природные химические вещества – фталиды, которые способствуют укреплению нервной системы и улучшению сна. Эти вещества очень быстро всасываются в кровь в желудке и активно воздействуют на нервную систему человека, успокаивая и укрепляя ее, снижают артериальное давление. Это в свою очередь позволяет максимально снизить уровень напряженности, стресса, усталости, а также улучшить кровоснабжение мозга.

Больше по теме: Какие витамины спасут от сухости кожи и ранней седины?

Вода

Если организму не хватает воды, то происходит обезвоживание, что вызывает определенную гормональную реакцию, то есть усиленно вырабатываются гормоны стресса. Поэтому иногда для того, чтобы снять стресс, нужно просто выпить стакан воды. Она, кроме всего прочего, активизирует выработку эндорфина (гормона, который вызывает чувство удовольствия) в организме. И люди, которые пьют мало воды (обычной негазированной), чаще страдают от стресса.

Если говорить о напитке, то воду можно сочетать с лимоном или соком лимона. По данным исследователей из университета Онтарио, вода с лимоном – самое лучшее натуральное средство, успокаивающее нервы. При любых неприятных ситуациях глоток воды с лимоном доставит удовольствие и поможет сохранить спокойствие. Это происходит за счет веществ, которые содержатся в лимоне. Лимон является природным источником таких витаминов, как С и Р. Лимон – антиоксидант природного происхождения, он возбуждает весь организм, а благодаря эфирным маслам защищает его от стрессов.

Больше по теме: Топ-7 продуктов для женской красоты

Читайте нас также в Viber Все буде добре

Video: Как снять стресс: топ-5 антистрессовых напитков Как снять стресс быстро в омашних условиях? Вам помогут антистрессовые напитки