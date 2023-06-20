Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
Все буде добре

Как выбрать черешню правильно

20.06.2023

Знаете ли вы, как выбирать эти сочные и очень полезные плоды? Что еще нужно знать о черешне перед тем, как съесть ее? Эксперт шоу «Все буде добре» Константин Грубич рассказал, как выбрать черешню правильно.

як вибрати черешню правильно

Черешня – лечебная ягода. Это было известно еще античным эскулапам, которые прописывали черешневый сок от воспаления желудка. Эта ягода насыщена полезными веществами – они омолаживают организм и повышают иммунитет. Она низкокалорийная и не вызывает изжогу, как вишня. Очень полезная черешня для почек и желудочно-кишечного тракта. Ее постоянное употребление – это залог здоровых сосудов и сердца. А еще черешня дарит бодрость, хорошее настроение и красоту кожи, ведь ее активно используют в косметологии.

Больше по темеЧерешневая диета: как похудеть с помощью ягоды

«Многие люди не подозревают, что черешня (особенно  определенные ее сорта) может быть серьезным аллергеном, – говорит Константин Грубич. – Или что у этой ягоды есть норма потребления, превысив которую можно заработать массу неприятных ощущений (вздутие, расстройство желудка, диарея). И что черешня может быть насыщена химикатами, опасными для человека».

Сорта черешни. Всю черешню можно поделить на 3 вида: раннеспелая (конец мая – начало июня), среднеспелая (июнь) и позднеспелая (июль).

«Майская» («Скороспелка»)

25–30 мая. Плоды средней крупности — 5 г (как 25-копеечная монетка в диаметре), округло-сердцевидной формы, красного цвета, кисло-сладкого вкуса.

«Мелитопольская ранняя»

25–31 мая. Плоды средние, одного размера, плоско-округлые, слегка бугристые. Кожица тонкая, прочная, красная, блестящая, легко снимается. Мякоть красная, с белыми прожилками, средней плотности, сочная, сладкого вкуса с легкой кислинкой.

«Приусадебная»

1–10 июня. Плоды крупные, вес – 6–8 г (как монетка 5 копеек в диаметре и крупнее), округло-сердцевидной формы, с ярко выраженной бороздкой. Основная окраска желтая с ярко-красным румянцем. Мякоть нежная, сочная, сладкая.

Больше по темеМалиновый чизкейк: диетический рецепт без выпекания

Желтый, розовый, ярко-красный или темно-бордовый… Оказывается, выбирать черешню можно и нужно по цвету! Ведь у каждого есть нюансы. Например, желтые сорта менее аллергенны, поэтому их можно давать даже маленьким детям. Но берегитесь – такие сорта созревают в пору активности плодовых мух (с середины лета). Поэтому почти всегда скрывают неприятный сюрприз в виде червей. Ягоды розового цвета – чемпионы по содержанию витамина С. Но самыми полезными все же считаются черешни бордового цвета.

Больше по темеВаренье из мяты от Евгения Клопотенко

Как выбрать черешню

Fresh organic cherries

Ягода должна быть упругой, а не вялой и рыхлой. Это гарантия свежести и сочности.

На ягоде не должно быть трещин. Иначе купите водянистую, безвкусную черешню. Более того – в трещины могут проникнуть возбудители гнили и плесени.

Никаких пятнышек гнили. Черешня – ягода сладкая, брожение происходит очень быстро. Одна гнилая черешенка сегодня – и завтра гнилью «заболеют» все остальные. Покупая черешню, нужно не постесняться и запустить руку глубже в тару, где она лежит – зачерпнуть из серединки или даже со дна. Проверить, вся ли черешня такая красивая, как в верхнем слое.  А если все же попалась с гнильцой – тут же ее изолировать от здоровых ягод.

Понюхайте черешню, которую хотите купить, – это еще на рынке можно сделать. Она должна пахнуть свежестью и сладостью. Если пахнет кислым вином (и дрожжами) – значит, начался процесс брожения, который черешню испортил. Вздутие живота, «урчание» и даже боли в желудке  – вот к чему может привести употребление таких ягод.

Больше по теме: Сорбет из черешни: рецепт

Черешня должна быть глянцевой, а не матовой. И никакого белого налета.

Тусклый цвет и белесые пятна могут означать обработку химикатами-пестицидами. Ими опрыскивают черешню, чтобы ей не вредили насекомые, а также грибок. Но многие из этих химикатов опасны и для человека.  Кожица у черешни тонкая,  а потому химия легко проникает в мякоть. Так что будьте внимательны.

Определить химические примеси легко и в домашних условиях. Этот метод называется «проба варкой», его часто используют специалисты ветеринарно-санитарной экспертизы. 50–100 граммов черешни нужно залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на минуту. После этого снять крышку и понюхать – если запах остался «природным», значит, ягода чистая. А если вы почувствовали аромат не черешневый, а химический, такую черешню лучше не кушать. Однако бывают исключения. Черешня из Мелитополя и Крыма пахнет йодом, но при этом она очень вкусная и полезная. Просто это ее особенность, ведь почва и воздух в приморских регионах насыщены йодом. Так что обязательно спрашивайте у продавца, откуда черешня.

Cherries on wooden table

Проверку на нитраты проводят на сертифицированных рынках. И вы можете потребовать итог этой проверки у продавца. Но лучше все же перестраховаться. Чтобы избавиться от нитратов, промойте плоды 2–3 минуты под проточной горячей водой и поместите в воду с солью на 15–30 мин (1 ч. л. на литр). Этот метод, кстати, и от червяков помогает избавиться.

Как есть черешню

Употреблять черешню стоит небольшими порциями по 200-300 г (полтора граненых стакана, примерно одна полная горсть) можно по несколько раз в день, но главное – не килограмм в один присест.  Иначе вместе с удовольствием от трапезы получите неприятные ощущения и вздутие живота. Черешня в больших количествах – очень сильное слабительное. Лучше всего есть черешню в сыром виде, не на десерт, а перед основным приемом пищи. Либо как самостоятельное блюдо-перекус. Кроме того, следует помнить, что  эту ягоду не стоит употреблять, если у вас сахарный диабет или нарушение проходимости кишечника.

Box of cherries

Больше по теме: Творожный мусс с черешней от повара Марины Шевченко

Как хранить черешню

Хранить свежую черешню можно в холодильнике до 3 недель. Чтобы она не пропала, удалите хвостики (сок не вытечет) и – в баночку с крышкой. На дно положите вымытые и хорошо высушенные листья черешни, сверху – хорошо промытую и просушенную ягоду. Далее чередуйте слои листья/ягоды. Из всех сортов лучшего всего сохраняются «Сильвия» (несколько недель может прожить в холодильнике, не теряя в качестве и вкусе) Созревает «Сильвия» в конце июня  (среднеспелая).

Можно заготовить черешню на зиму. Один из простых способов – это сушка. Ягоды бланшируют 2–8 минут в горячей воде, после чего сразу же охлаждают в холодной и раскладывают в один слой на сито. Начинают сушить в духовке на противне при температуре 60–65˚, а когда плоды подвялятся, температуру повышают до 80–85˚.

Замораживать лучше черешню среднеспелых или позднеспелых сортов. Во-первых, раннюю черешню замораживать жалко – еще не наелись вволю. Во-вторых, она хуже переносит заморозку. По технологии: тут важно, чтобы из ягод вышла лишняя жидкость. Помыли, но не спешите замораживать – просушите бумажным полотенцем и дайте немного полежать, чтобы ненужная вода стекла. Косточки можно доставать, а можно и не трогать – если вы, например, планируете компот из этой черешни варить. Высохла черешня – раскладываем по пакетикам или контейнерам пластиковым, небольшим и порционным, ведь  замораживать повторно нельзя. И обязательно дату заморозки указать – черешня хранится в таком виде в среднем 6 месяцев (без косточек – 8 месяцев).

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Как выбрать черешню правильно
Все буде добре

Рецепт диетического плова от Асмик Гаспарян

 Как выбрать черешню правильно
Все буде добре

Польза и вред клубники: все о любимой ягоде

 Как выбрать черешню правильно
Все буде добре

Тепловой и солнечный удар: симптомы и первая помощь

 Как выбрать черешню правильно
Все буде добре

Допомога психолога: Панические атаки ― как помочь себе или близкому человеку

 Как выбрать черешню правильно
Все буде добре

Какие продукты подарят вам идеальный загар, рассказала Светлана Фус

 Как выбрать черешню правильно
Все буде добре

Как снять гель-лак дома и что для этого нужно
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить