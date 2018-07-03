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Телеканал СТБ / Черешневая диета: как похудеть с помощью ягоды

Черешневая диета: как похудеть с помощью ягоды

Телеканал СТБ

Сезон черешни в самом разгаре. Красная, белая, розовая – на прилавках есть любая разновидность. Оказывается, черешня – это не только вкусный плод. С ее помощью можно даже похудеть, ведь существует специальная черешневая диета. Показания и противопоказания, как составить меню – читайте в нашем материале.

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Польза черешневой диеты

Черешня отлично очищает организм. В ней настоящий кладезь органических кислот, витаминов, минералов и полезных сахаров. Пищевые волокна избавляют организм от «вредного» холестерина, чистят кишечник. Плоды помогают при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек.

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Черешневая монодиета

Такая диета рассчитана на 2–3 дня. Меню состоит только из черешни (1,5 кг в день), негазированной воды либо несладкого зелёного чая. Разделите дневной рацион на 4–6 порций. Даже один разгрузочный день этой диеты поможет немного убрать лишний вес.

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Черешневая диета с кефиром 3 дня

Вышеописанный рацион можно обогатить литром нежирного кефира. Питание черешней, прежний питьевой режим (несладкий чай, негазированная вода), только вдобавок к этому выпивайте в течение дня кефир (по стакану на каждый приём).

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Противопоказания

Не стоит практиковать черешневую диету при хронических заболеваниях, проблемах желудочно-кишечного тракта, метеоризме, запорах. Нельзя соблюдать во время беременности и кормления грудью.

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