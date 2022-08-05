Как быстро избавиться от целлюлита на ногах: упражнения от Екатерины Кистень

А вы знали, что 80% женщин в возрасте от 20 и старше страдают от «апельсиновой корки», или целлюлита, на ногах? Именно поэтому многие носят юбки и платья исключительно ниже колен! Актриса сериала «Коли ми вдома» Екатерина Кистень покажет упражнения, которые помогли ей избавиться от целлюлита на ногах и обвисшей кожи всего за 2 недели!

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УПРАЖНЕНИЕ №1: «Гусеница»

Встаньте прямо, пятка левой ноги должна находиться у носка правой. Приседайте и параллельно с этим отводите таз назад. Выполнить 10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ №2: «Солдатик»

Носки и пятки поставьте вместе. Присесть, стопы и колени расположить вместе. Присед выполнять под углом 90 градусов. Выполнить 10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ №3: «Реверанс»

Поставьте одну ногу вперед, другую – сзади, носки развернуты наружу под прямым углом. На вдохе согните ноги в коленях до прямого угла. Удерживайте вес тела на передней ноге, пятка второй ноги не касается пола. На выдохе вернитесь в исходную позицию. Повторить 15 раз.

УПРАЖНЕНИЕ №4: «Ласточка»

Стоя на одной ноге, вторую отведите назад и удерживайте на весу. Рукой держитесь за стул. Вдох – сгибаем опорную ногу в колене, наклоняя корпус вперед. На выдохе вернитесь в исходное положение. Выполнить 5 раз.

УПРАЖНЕНИЕ №5: Приседания с шагом в сторону

Шагните в сторону и, отводя таз назад, согните ноги в коленях до прямого угла. На выдохе вернитесь в исходное положение и повторите в другую сторону. Выполнить 15 раз.

Если вы будете выполнять упражнения хотя бы 3 раза в неделю, то уже через 14 дней ваши ноги станут намного подтянутее и стройнее. И тогда вы на своем опыте будете знать, как избавиться от целлюлита на ногах за 2 недели 🙂

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Video: Как быстро избавиться от целлюлита на ногах: упражнения от Екатерины Кистень Как избавиться от целлюлита на ногах за 2 недели рассказала актриса Коли ми вдома Екатерина Кистень. С помощью этого комплекса упражнений она лично избавилась от целлюлита на ногах