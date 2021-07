Як зняти стрес: топ-5 антистресових напоїв

Як зняти стрес у домашніх умовах, знає Світлана Фус. Відомий дієтолог стверджує, що найкращими антистресовими засобами є звичні нам напої! Дізнайтеся, як зняти стрес за допомогою простих напоїв, у нашому матеріалі.



Чорний чай містить катехіни – дуже сильні антиоксиданти. Якщо ви будете вживати чорний чай 1 раз на день протягом цілого тижня, то він захистить вас від надмірного впливу стресу на судинну систему, знизить артеріальний тиск і діятиме як профілактика атеросклерозу.

Але дуже важливо, щоб чорний чай був не міцним! У Японії гейші заварювали своїм чоловікам заварку двічі та навіть тричі, аби чай мав заспокійливий ефект.

Апельсинова цедра містить ефірну олію, яка має антидепресивну, заспокійливу дію. Також в апельсиновій цедрі міститься вітамін С (аскорбінова кислота, яка є сильним антиоксидантом). Він впливає на зміцнення судин, перешкоджає виникненню тромбів.

Вітамін С є стимулятором імунної системи і допомагає не тільки позбутися стресу, а ще й запобігти виникненню депресії. Відвар ыз апельсинової цедри тонізує нервову систему, допомагає справлятися з втомою і відчуватися себе енергійними та сповненими сил!

Для того, щоб боротися зі стресом і бути щасливим, потрібно пити імбирний чай хоча б 1-2 рази на тиждень. До складу імбиру входить амінокислота триптофан, яка перетворюється в організмі в «гормон щастя» – серотонін. Підвищення рівня серотоніну сприяє поліпшенню настрою.

Також корінь імбиру має легку розріджувальну дію на кров, що покращує кровообіг головного мозку і тим самим усуває симптоми перевтоми, головний біль, знімає втому і напругу, покращує пам’ять.

Селера містить природні хімічні речовини – фталіди, які сприяють зміцненню нервової системи і поліпшенню сну. Ці речовини дуже швидко всмоктуються в кров у шлунку й активно впливають на нервову систему людини, заспокоюючи та зміцнюючи її, знижують артеріальний тиск. Це в свою чергу дозволяє максимально знизити рівень напруженості, стресу, втоми, а також поліпшити кровопостачання мозку.

Якщо організму не вистачає води, то відбувається зневоднення, що викликає певну гормональну реакцію, тобто посилено виробляються гормони стресу. Тому іноді для того, щоб зняти стрес, достатньо просто випити склянку води. Вона, крім усього іншого, активізує вироблення ендорфіну (гормону, який викликає почуття задоволення) в організмі. І люди, які п’ють мало води (звичайної негазованої) частіше страждають від стресу.

Якщо говорити про напій, то воду можна поєднувати з лимоном або соком лимона. За даними дослідників з університету Онтаріо, вода з лимоном – найкращий натуральний засіб, що заспокоює нерви. При будь-яких неприємних ситуаціях ковток води з лимоном принесе задоволення і допоможе зберегти спокій. Це відбувається завдяки речовинам, які містяться в лимоні! Лимон є природним джерелом таких вітамінів, як С, Р. Лимон – антиоксидант природного походження, він збуджує весь організм, а завдяки ефірним оліям захищає його від стресів.

