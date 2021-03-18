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Шоколадный десерт «Захер панна-котта»: рецепт пошагово

18.03.2021

Если совместить  торт «Захер» и панна-котту – получится очень вкусный десерт. Хотите научиться готовить самый популярный венский десерт? Читайте наш рецепт. 

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Ингредиенты для панна-котты:

  • Сливки – 200 г
  • Сахар – 100 г
  • Желатин – 10 г
  • Ванильный сахар – 10 г

Ингредиенты для «Захера»:

  • Яйца – 5 шт.
  • Мука – 100 г
  • Сахар – 50 г
  • Какао – 20 г
  • Щепотка соли
  • Вода – 100 г
  • Коньяк – 30 г
  • Шоколад – 100 г
  • Масло сливочное – 50 г
  • Ягоды
  • Мята

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Способ приготовления:

  1. Желатин замочить. Сливки поставить на медленный огонь, прогреть. Постоянно помешивая, вмешать сахар.
  2. Снять с огня и вмешать желатин. Выложить в форму слоем 2 см. Поставить в холодильник на 30 минут.
  3. Желтки отделить от белков, взбить с сахаром. Вмешать просеянную муку и какао.
  4. Взбить белки с щепоткой соли. В два этапа соединить с основой. Выложить на противень.
  5. Выпекать 2025 минут при 180°С. Приготовить пропитку: в воде растопить сахар, добавить коньяк, выпарить.
  6. Растопить шоколад с маслом на паровой бане. Вырезать кружочки из панна-котты и бисквита.
  7. Бисквит смазать пропиткой, затем шоколадом. Собрать десерт, чередуя слои бисквита и панна-котты. Полить шоколадом, украсить ягодами и мятой.

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Video: Шоколадный десерт «Захер панна-котта»: рецепт пошагово

Вы научитесь готовить десерт Захер Панна-котта, от которого не сможете оторвать взгляд, а вкус его просто сведет вас с ума! Что будет, если совместить торт Захер и панна-котту

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