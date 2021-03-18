Шоколадний десерт «Захер пана-кота»: рецепт покроково
18.03.2021
Якщо поєднати торт «Захер» і пана-коту – вийде дуже смачний десерт. Хочете навчитися готувати найпопулярніший віденський десерт? Читайте наш рецепт.
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Інгредієнти для пана-коти:
- Вершки – 200 г
- Цукор – 100 г
- Желатин – 10 г
- Ванільний цукор – 10 г
Інгредієнти для «Захера»:
- Яйця – 5 шт.
- Борошно – 100 г
- Цукор – 50 г
- Какао – 20 г
- Дрібка солі
- Вода – 100 г
- Коньяк – 30 г
- Шоколад – 100 г
- Масло вершкове – 50 г
- Ягоди
- М’ята
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Спосіб приготування:
- Желатин замочити. Вершки поставити на повільний вогонь, прогріти. Постійно помішуючи, вмішати цукор.
- Зняти з вогню і вмішати желатин. Викласти у форму шаром 2 см. Поставити в холодильник на 30 хвилин.
- Жовтки відокремити від білків, збити з цукром. Вмішати просіяне борошно і какао.
- Збити білки з дрібкою солі. У два етапи з’єднати з основою. Викласти на деко.
- Випікати 20–25 хвилин при 180 °С. Приготувати суміш для просочення: у воді розтопити цукор, додати коньяк, випарити.
- Розтопити шоколад з маслом на паровій бані. Вирізати кружальця з пана-коти і бісквіта.
- Бісквіт змастити сумішшю для просочення, потім шоколадом. Зібрати десерт, чергуючи шари бісквіта і пана-коти. Полити шоколадом, прикрасити ягодами і м’ятою.
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Video: Шоколадний десерт «Захер пана-кота»: рецепт покроково
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