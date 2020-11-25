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Облепихово-имбирное мороженое: рецепт

25.11.2020

Кто не любит мороженое? Порадуйте себя и ребенка вкусным лакомством. Облепихово-имбирное мороженое очень вкусное и полезное. Массимо Джеларти, Юлия Бортник и Надежда Матвеева в одном из выпусков «Все буде добре» продемонстрировали, как его приготовить. Подробный рецепт облепихово-имбирного мороженого в материале.

облепиховое мороженное

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Ингредиенты (на 200 г мороженого):

  • Молоко 3,2% – 60 г
  • Сливки 33% – 40 г
  • Сухое молоко – 15 г
  • Мед – 90 г
  • Яичный желток – 1 шт.
  • Облепиховый сок – 50 г
  • Свежий натертый имбирь или цукаты – 3 ст. л.

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Приготовление:

  1. Тщательно смешать все ингредиенты и взбивать в течение 7–10 минут.
  2. Для приготовления мороженого в домашних условиях надо поставить готовую массу в морозильник и перемешивать мороженое каждые 10–12 минут лопаткой до загустения.

 

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