Кто не любит мороженое? Порадуйте себя и ребенка вкусным лакомством. Облепихово-имбирное мороженое очень вкусное и полезное. Массимо Джеларти, Юлия Бортник и Надежда Матвеева в одном из выпусков «Все буде добре» продемонстрировали, как его приготовить. Подробный рецепт облепихово-имбирного мороженого – в материале.

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Ингредиенты (на 200 г мороженого):

Молоко 3,2% – 60 г

Сливки 33% – 40 г

Сухое молоко – 15 г

Мед – 90 г

Яичный желток – 1 шт.

Облепиховый сок – 50 г

Свежий натертый имбирь или цукаты – 3 ст. л.

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Приготовление:

Тщательно смешать все ингредиенты и взбивать в течение 7–10 минут. Для приготовления мороженого в домашних условиях надо поставить готовую массу в морозильник и перемешивать мороженое каждые 10–12 минут лопаткой до загустения.