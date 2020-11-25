Облепихово-имбирное мороженое: рецепт
25.11.2020
Кто не любит мороженое? Порадуйте себя и ребенка вкусным лакомством. Облепихово-имбирное мороженое очень вкусное и полезное. Массимо Джеларти, Юлия Бортник и Надежда Матвеева в одном из выпусков «Все буде добре» продемонстрировали, как его приготовить. Подробный рецепт облепихово-имбирного мороженого – в материале.
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Ингредиенты (на 200 г мороженого):
- Молоко 3,2% – 60 г
- Сливки 33% – 40 г
- Сухое молоко – 15 г
- Мед – 90 г
- Яичный желток – 1 шт.
- Облепиховый сок – 50 г
- Свежий натертый имбирь или цукаты – 3 ст. л.
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Приготовление:
- Тщательно смешать все ингредиенты и взбивать в течение 7–10 минут.
- Для приготовления мороженого в домашних условиях надо поставить готовую массу в морозильник и перемешивать мороженое каждые 10–12 минут лопаткой до загустения.
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