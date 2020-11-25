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Обліпихово-імбирне морозиво: рецепт

25.11.2020

Хто не любить морозиво? Порадуйте себе та дитину смачними ласощами. Обліпихово-імбирне морозиво дуже смачне і корисне. Массімо Джеларті, Юлія Бортник та Надія Матвєєва в одному з випусків «Все буде добре» продемонстрували, як його приготувати. Детальний рецепт обліпихово-імбирного морозива в матеріалі.

облепиховое мороженное

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Інгредієнти (на 200 г морозива):

  • Молоко 3,2% – 60г
  • Вершки 33% – 40 г
  • Сухе молоко – 15 г
  • Мед – 90 г
  • Яєчний жовток – 1 шт.
  • Обліпиховий сік – 50 г
  • Свіжий натертий імбир або цукати – 3 ст. л.

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Приготування:

  1. Ретельно змішати всі інгредієнти та збивати протягом 7–10 хвилин.
  2. Для приготування морозива у домашніх умовах треба поставити готову масу в  морозильник та перемішувати морозиво кожні 10–12 хвилин лопаткою до загустіння.

 

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