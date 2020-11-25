Хто не любить морозиво? Порадуйте себе та дитину смачними ласощами. Обліпихово-імбирне морозиво дуже смачне і корисне. Массімо Джеларті, Юлія Бортник та Надія Матвєєва в одному з випусків «Все буде добре» продемонстрували, як його приготувати. Детальний рецепт обліпихово-імбирного морозива – в матеріалі.

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Інгредієнти (на 200 г морозива):

Молоко 3,2% – 60г

Вершки 33% – 40 г

Сухе молоко – 15 г

Мед – 90 г

Яєчний жовток – 1 шт.

Обліпиховий сік – 50 г

Свіжий натертий імбир або цукати – 3 ст. л.

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Приготування:

Ретельно змішати всі інгредієнти та збивати протягом 7–10 хвилин. Для приготування морозива у домашніх умовах треба поставити готову масу в морозильник та перемішувати морозиво кожні 10–12 хвилин лопаткою до загустіння.