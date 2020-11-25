Обліпихово-імбирне морозиво: рецепт
25.11.2020
Хто не любить морозиво? Порадуйте себе та дитину смачними ласощами. Обліпихово-імбирне морозиво дуже смачне і корисне. Массімо Джеларті, Юлія Бортник та Надія Матвєєва в одному з випусків «Все буде добре» продемонстрували, як його приготувати. Детальний рецепт обліпихово-імбирного морозива – в матеріалі.
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Інгредієнти (на 200 г морозива):
- Молоко 3,2% – 60г
- Вершки 33% – 40 г
- Сухе молоко – 15 г
- Мед – 90 г
- Яєчний жовток – 1 шт.
- Обліпиховий сік – 50 г
- Свіжий натертий імбир або цукати – 3 ст. л.
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Приготування:
- Ретельно змішати всі інгредієнти та збивати протягом 7–10 хвилин.
- Для приготування морозива у домашніх умовах треба поставити готову масу в морозильник та перемішувати морозиво кожні 10–12 хвилин лопаткою до загустіння.
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