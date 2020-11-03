Кролик с пюре из чечевицы и грибным соусом: рецепт
03.11.2020
Кулинар-любитель Натали Лобас в студии «Все буде добре» приготовила кролика с пюре из чечевицы и грибным соусом. Блюдо она выбрала в меню ресторана известного шеф-повара Александра Якутова. Как приготовить кролика с пюре из чечевицы и невероятно вкусным грибным соусом прямо у себя дома, читайте в нашем материале.
Ингредиенты:
- Кролик — 0,5 кг
Для маринада:
- Соль — 1 ч. л.
- Черный перец горошком — 1 ч. л.
- Дижонская горчица — 2 ст. л.
- Лимон — 1 шт.
- Эстрагон — 1 веточка
- Масло — 20 мл
Больше по теме: Свиная грудинка на подушке из перлотто: рецепт
Пюре из чечевицы:
- Красная чечевица — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Масло — 20 мл
- Куркума — 3 г
- Паста карри — 5 мл
- Куриный бульон (процеженный) — 500 мл
- Масло сливочное — 100 г
Куриный бульон:
- Куриный окорок — 300 г
- Вода — 500 мл
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Корень сельдерея — 50 г
- Лавровый лист — 1 шт.
- Cоль — по вкусу
- Сахар — 25 г
- Черный перец горошком — 10 г
Грибной соус:
- Вешенки (помытые и высушенные) — 200 г
- Масло — 20 мл
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Кориандр — 3 г
- Черный перец горошком — 5 г
- Соль — по вкусу
- Белое вино — 60 мл
- Сливки 2,5% — 100 мл
- Соус демиглас
- Микрозелень — 50 г
Больше по теме: Куриная грудка на пюре из батата: рецепт
Приготовить кролика:
- Смешать 1 ч. л. соли и черного молотого перца, добавить 2 ст. л. дижонской горчицы, мелко порезанную цедру 1 лимона и веточку эстрагона. Перемешать массу до однородности.
- Отбить филе кролика. Расстелить кулинарную пленку и разложить на нее тушку кролика, натереть маринадом. Пленкой плотно закрутить филе в рулеты.
- Оставить кролика в маринаде в холодильнике на 4 часа.
- Нарезать филе кольцами, снять пленку и нанизать рулетики на острую деревянную шпажку.
- На сковороде разогреть 1 ст. л. масла и 20 г сливочного масла. Добавить веточку розмарина и обжарить рулетики из кроличьего филе до золотистой корочки.
- Переложить обжаренные рулеты на противень и запекать в духовке в течение 30 мин. при t 180 ̊С.
Приготовить чечевицу:
- На разогретую сковородку выложить: порезанную кубиком ½ репчатого лука, ½ моркови и раздавленный зубчик чеснока. Добавить 1 ч. л. пасты карри, ½ ч. л. куркумы и 300 г красной чечевицы.
- Добавить 500 мл куриного бульона, 1 ст. л. сахара и тушить в течение 20 мин.
- Перебить массу в блендере. Добавить по желанию соль, перец.
- В готовое пюре добавить 100 г нарезанного кубиками охлажденного сливочного масла.
Приготовить соус:
- На сковороде разогреть 1 ст. л. масла. Выложить на нее порезанные грибы и мелко порезанную половинку репчатого лука. Раздавить чеснок и добавить на сковородку. Также добавить по ½ ч. л. соли, молотого кориандра и черного молотого перца, долить 60 мл белого вина. Жарить, помешивая, до выпаривания вина.
- Добавить к грибам 100 мл сливок. Тушить 5 мин. Добавить 1 ст. л. соуса демиглас. Протушить блюдо еще 2 мин. Добавить соль, перец по вкусу и перебить с помощью блендера в соус.
- Выложить на тарелку пюре из чечевицы, в пюре добавить три рулета из филе кролика, полить кролика грибным соусом и украсить сверху микрозеленью.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=