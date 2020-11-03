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Кролик с пюре из чечевицы и грибным соусом: рецепт

03.11.2020

Кулинар-любитель Натали Лобас в студии «Все буде добре» приготовила кролика с пюре из чечевицы и грибным соусом. Блюдо она выбрала в меню ресторана известного шеф-повара Александра Якутова. Как приготовить кролика с пюре из чечевицы и невероятно вкусным грибным соусом прямо у себя дома, читайте в нашем материале.

кролик с пюре

Ингредиенты:

  • Кролик — 0,5 кг

Для маринада:

  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный перец горошком — 1 ч. л.
  • Дижонская горчица — 2 ст. л.
  • Лимон — 1 шт.
  • Эстрагон — 1 веточка
  • Масло — 20 мл

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Пюре из чечевицы:

  • Красная чечевица — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Масло — 20 мл
  • Куркума — 3 г
  • Паста карри — 5 мл
  • Куриный бульон (процеженный) — 500 мл
  • Масло сливочное — 100 г

Куриный бульон:

  • Куриный окорок — 300 г
  • Вода — 500 мл
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Корень сельдерея — 50 г
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Cоль — по вкусу
  • Сахар — 25 г
  • Черный перец горошком — 10 г

Грибной соус:

  • Вешенки (помытые и высушенные) — 200 г
  • Масло — 20 мл
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Кориандр — 3 г
  • Черный перец горошком — 5 г
  • Соль — по вкусу
  • Белое вино — 60 мл
  • Сливки 2,5% — 100 мл
  • Соус демиглас
  • Микрозелень — 50 г

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Приготовить кролика:

  1. Смешать 1 ч. л. соли и черного молотого перца, добавить 2 ст. л. дижонской горчицы, мелко порезанную цедру 1 лимона и веточку эстрагона. Перемешать массу до однородности.
  2. Отбить филе кролика. Расстелить кулинарную пленку и разложить на нее тушку кролика, натереть маринадом. Пленкой плотно закрутить филе в рулеты.
  3. Оставить кролика в маринаде в холодильнике на 4 часа.
  4. Нарезать филе кольцами, снять пленку и нанизать рулетики на острую деревянную шпажку.
  5. На сковороде разогреть 1 ст. л. масла и 20 г сливочного масла. Добавить веточку розмарина и обжарить рулетики из кроличьего филе до золотистой корочки.
  6. Переложить обжаренные рулеты на противень и запекать в духовке в течение 30 мин. при t 180 ̊С.

Приготовить чечевицу:

  1. На разогретую сковородку выложить: порезанную кубиком ½ репчатого лука, ½ моркови и раздавленный зубчик чеснока. Добавить 1 ч. л. пасты карри, ½ ч. л. куркумы и 300 г красной чечевицы.
  2. Добавить 500 мл куриного бульона, 1 ст. л. сахара и тушить в течение 20 мин.
  3. Перебить массу в блендере. Добавить по желанию соль, перец.
  4. В готовое пюре добавить 100 г нарезанного кубиками охлажденного сливочного масла.

Приготовить соус:

  1. На сковороде разогреть 1 ст. л. масла. Выложить на нее порезанные грибы и мелко порезанную половинку репчатого лука. Раздавить чеснок и добавить на сковородку. Также добавить по ½ ч. л. соли, молотого кориандра и черного молотого перца, долить 60 мл белого вина. Жарить, помешивая, до выпаривания вина.
  2. Добавить к грибам 100 мл сливок. Тушить 5 мин. Добавить 1 ст. л. соуса демиглас. Протушить блюдо еще 2 мин. Добавить соль, перец по вкусу и перебить с помощью блендера в соус.
  3. Выложить на тарелку пюре из чечевицы, в пюре добавить три рулета из филе кролика, полить кролика грибным соусом и украсить сверху микрозеленью.

 

 

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