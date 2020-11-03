Кулинар-любитель Натали Лобас в студии «Все буде добре» приготовила кролика с пюре из чечевицы и грибным соусом. Блюдо она выбрала в меню ресторана известного шеф-повара Александра Якутова. Как приготовить кролика с пюре из чечевицы и невероятно вкусным грибным соусом прямо у себя дома, читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

Кролик — 0,5 кг

Для маринада:

Соль — 1 ч. л.

Черный перец горошком — 1 ч. л.

Дижонская горчица — 2 ст. л.

Лимон — 1 шт.

Эстрагон — 1 веточка

Масло — 20 мл

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Пюре из чечевицы:

Красная чечевица — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Масло — 20 мл

Куркума — 3 г

Паста карри — 5 мл

Куриный бульон (процеженный) — 500 мл

Масло сливочное — 100 г

Куриный бульон:

Куриный окорок — 300 г

Вода — 500 мл

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 2 шт.

Корень сельдерея — 50 г

Лавровый лист — 1 шт.

Cоль — по вкусу

Сахар — 25 г

Черный перец горошком — 10 г

Грибной соус:

Вешенки (помытые и высушенные) — 200 г

Масло — 20 мл

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Кориандр — 3 г

Черный перец горошком — 5 г

Соль — по вкусу

Белое вино — 60 мл

Сливки 2,5% — 100 мл

Соус демиглас

Микрозелень — 50 г

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Приготовить кролика:

Смешать 1 ч. л. соли и черного молотого перца, добавить 2 ст. л. дижонской горчицы, мелко порезанную цедру 1 лимона и веточку эстрагона. Перемешать массу до однородности. Отбить филе кролика. Расстелить кулинарную пленку и разложить на нее тушку кролика, натереть маринадом. Пленкой плотно закрутить филе в рулеты. Оставить кролика в маринаде в холодильнике на 4 часа. Нарезать филе кольцами, снять пленку и нанизать рулетики на острую деревянную шпажку. На сковороде разогреть 1 ст. л. масла и 20 г сливочного масла. Добавить веточку розмарина и обжарить рулетики из кроличьего филе до золотистой корочки. Переложить обжаренные рулеты на противень и запекать в духовке в течение 30 мин. при t 180 ̊С.

Приготовить чечевицу:

На разогретую сковородку выложить: порезанную кубиком ½ репчатого лука, ½ моркови и раздавленный зубчик чеснока. Добавить 1 ч. л. пасты карри, ½ ч. л. куркумы и 300 г красной чечевицы. Добавить 500 мл куриного бульона, 1 ст. л. сахара и тушить в течение 20 мин. Перебить массу в блендере. Добавить по желанию соль, перец. В готовое пюре добавить 100 г нарезанного кубиками охлажденного сливочного масла.

Приготовить соус:

На сковороде разогреть 1 ст. л. масла. Выложить на нее порезанные грибы и мелко порезанную половинку репчатого лука. Раздавить чеснок и добавить на сковородку. Также добавить по ½ ч. л. соли, молотого кориандра и черного молотого перца, долить 60 мл белого вина. Жарить, помешивая, до выпаривания вина. Добавить к грибам 100 мл сливок. Тушить 5 мин. Добавить 1 ст. л. соуса демиглас. Протушить блюдо еще 2 мин. Добавить соль, перец по вкусу и перебить с помощью блендера в соус. Выложить на тарелку пюре из чечевицы, в пюре добавить три рулета из филе кролика, полить кролика грибным соусом и украсить сверху микрозеленью.