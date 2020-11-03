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Кролик з пюре із сочевиці та грибним соусом: рецепт

03.11.2020

Кулінар-аматор Наталі Лобас у студії «Все буде добре» приготувала кролика з пюре із сочевиці та грибним соусом. Страву вона обрала із меню ресторану відомого шеф-кухаря Олександра Якутова. Вона не мала на меті його вразити, а хотіла перемоги у битві. Отже, як приготувати кролика з пюре із сочевиці та неймовірно смачним грибним соусом, читайте в нашому матеріалі.

кролик с пюре

Інгредієнти:

  • Кролик – 0,5 кг

Для маринаду:

  • Сіль – 1 ч. л.
  • Чорний перець горошком – 1 ч. л.
  • Гірчиця діжонська – 2 ст. л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Естрагон – 1 гілочка
  • Олія – 20 мл

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Пюре із сочевиці:

  • Червона сочевиця – 300 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Часник – 1 зубчик
  • Олія – 20 мл
  • Куркума – 3 г
  • Паста карі – 5 мл
  • Курячий бульйон (проціджений) – 500 мл
  • Масло вершкове – 100 г

Курячий бульйон:

  • Курячий окорок – 300 г
  • Вода – 500 мл
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Морква – 2 шт.
  • Корінь селери – 50 г
  • Лавровий лист – 1 шт.
  • Cіль – за смаком
  • Цукор – 25 г
  • Чорний перець горошком – 10 г

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Грибний соус:

  • Гливи (помиті й висушені) – 200 г
  • Олія – 20 мл
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Часник – 1 зубчик
  • Коріандр – 3 г
  • Чорний перець горошком – 5 г
  • Сіль – за смаком
  • Біле вино – 60 мл
  • Вершки 2,5% – 100 мл
  • Соус деміглас
  • Мікрозелень – 50 г

Приготування кролика:

  1. Змішати 1 ч. л. солі та чорного меленого перцю, додати 2 ст. л. діжонської гірчиці, дрібно порізану цедру 1 лимона та гілочку естрагону. Перемішати масу до однорідності.
  2. Відбити філе кролика. Розстелити кулінарну плівку та розкласти на неї тушку кролика, натерти маринадом. Плівкою туго закрутити філе в рулети.
  3. Лишити кролика у маринаді в холодильнику на 4 год.
  4. Нарізати філе кільцями, зняти плівку та нанизати рулетики на гостру дерев’яну шпажку.
  5. На сковороді розігріти 1 ст. л. олії і 20 г вершкового масла. Додати гілочку розмарину та обсмажити рулетики з кролячого філе до золотистої скоринки.
  6. Перекласти обсмажені рулети на деко та запікати в духовці протягом 30 хв. за t 180  ̊С.

Приготування сочевиці:

  1. На розігріту сковорідку викласти: порізану кубиком ½ ріпчастої цибулі, ½ моркви та розчавлений зубчик часнику. Додати 1 ч. л. пасти карі, ½ ч. л. куркуми і 300 г червоної сочевиці.
  2. Додати 500 мл курячого бульйону, 1 ст. л. цукру й тушкувати протягом 20 хв.
  3. Перебити масу в блендері. Додати за бажанням сіль, перець.
  4. У готове пюре додати 100 г нарізаного кубиками охолодженого вершкового масла.

Приготування соуса:

  1. На сковороді розігріти 1 ст. л. олії. Викласти на неї порізані гриби і дрібно порізану половинку ріпчастої цибулі. Розчавити часник і додати на сковорідку. Також додати по ½ ч. л. солі, меленого коріандру та чорного меленого перцю, долити 60 мл білого вина. Смажити, помішуючи, до випарювання вина.
  2. Додати до грибів 100 мл вершків. Тушкувати 5 хв. Додати 1 ст. л. соусу деміглас. Протушкувати страву ще 2 хв. Додати сіль, перець до смаку і перебити за допомогою блендера в соус.
  3. Викласти на тарілку пюре із сочевиці, на пюре викласти три рулети з філе кролика, полити кролика грибним соусом і прикрасити зверху мікрозеленню.

 

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