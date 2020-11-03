Кролик з пюре із сочевиці та грибним соусом: рецепт
03.11.2020
Кулінар-аматор Наталі Лобас у студії «Все буде добре» приготувала кролика з пюре із сочевиці та грибним соусом. Страву вона обрала із меню ресторану відомого шеф-кухаря Олександра Якутова. Вона не мала на меті його вразити, а хотіла перемоги у битві. Отже, як приготувати кролика з пюре із сочевиці та неймовірно смачним грибним соусом, читайте в нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Кролик – 0,5 кг
Для маринаду:
- Сіль – 1 ч. л.
- Чорний перець горошком – 1 ч. л.
- Гірчиця діжонська – 2 ст. л.
- Лимон – 1 шт.
- Естрагон – 1 гілочка
- Олія – 20 мл
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Пюре із сочевиці:
- Червона сочевиця – 300 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Часник – 1 зубчик
- Олія – 20 мл
- Куркума – 3 г
- Паста карі – 5 мл
- Курячий бульйон (проціджений) – 500 мл
- Масло вершкове – 100 г
Курячий бульйон:
- Курячий окорок – 300 г
- Вода – 500 мл
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Морква – 2 шт.
- Корінь селери – 50 г
- Лавровий лист – 1 шт.
- Cіль – за смаком
- Цукор – 25 г
- Чорний перець горошком – 10 г
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Грибний соус:
- Гливи (помиті й висушені) – 200 г
- Олія – 20 мл
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Часник – 1 зубчик
- Коріандр – 3 г
- Чорний перець горошком – 5 г
- Сіль – за смаком
- Біле вино – 60 мл
- Вершки 2,5% – 100 мл
- Соус деміглас
- Мікрозелень – 50 г
Приготування кролика:
- Змішати 1 ч. л. солі та чорного меленого перцю, додати 2 ст. л. діжонської гірчиці, дрібно порізану цедру 1 лимона та гілочку естрагону. Перемішати масу до однорідності.
- Відбити філе кролика. Розстелити кулінарну плівку та розкласти на неї тушку кролика, натерти маринадом. Плівкою туго закрутити філе в рулети.
- Лишити кролика у маринаді в холодильнику на 4 год.
- Нарізати філе кільцями, зняти плівку та нанизати рулетики на гостру дерев’яну шпажку.
- На сковороді розігріти 1 ст. л. олії і 20 г вершкового масла. Додати гілочку розмарину та обсмажити рулетики з кролячого філе до золотистої скоринки.
- Перекласти обсмажені рулети на деко та запікати в духовці протягом 30 хв. за t 180 ̊С.
Приготування сочевиці:
- На розігріту сковорідку викласти: порізану кубиком ½ ріпчастої цибулі, ½ моркви та розчавлений зубчик часнику. Додати 1 ч. л. пасти карі, ½ ч. л. куркуми і 300 г червоної сочевиці.
- Додати 500 мл курячого бульйону, 1 ст. л. цукру й тушкувати протягом 20 хв.
- Перебити масу в блендері. Додати за бажанням сіль, перець.
- У готове пюре додати 100 г нарізаного кубиками охолодженого вершкового масла.
Приготування соуса:
- На сковороді розігріти 1 ст. л. олії. Викласти на неї порізані гриби і дрібно порізану половинку ріпчастої цибулі. Розчавити часник і додати на сковорідку. Також додати по ½ ч. л. солі, меленого коріандру та чорного меленого перцю, долити 60 мл білого вина. Смажити, помішуючи, до випарювання вина.
- Додати до грибів 100 мл вершків. Тушкувати 5 хв. Додати 1 ст. л. соусу деміглас. Протушкувати страву ще 2 хв. Додати сіль, перець до смаку і перебити за допомогою блендера в соус.
- Викласти на тарілку пюре із сочевиці, на пюре викласти три рулети з філе кролика, полити кролика грибним соусом і прикрасити зверху мікрозеленню.
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