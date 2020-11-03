Кулінар-аматор Наталі Лобас у студії «Все буде добре» приготувала кролика з пюре із сочевиці та грибним соусом. Страву вона обрала із меню ресторану відомого шеф-кухаря Олександра Якутова. Вона не мала на меті його вразити, а хотіла перемоги у битві. Отже, як приготувати кролика з пюре із сочевиці та неймовірно смачним грибним соусом, читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Кролик – 0,5 кг

Для маринаду:

Сіль – 1 ч. л.

Чорний перець горошком – 1 ч. л.

Гірчиця діжонська – 2 ст. л.

Лимон – 1 шт.

Естрагон – 1 гілочка

Олія – 20 мл

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Пюре із сочевиці:

Червона сочевиця – 300 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Часник – 1 зубчик

Олія – 20 мл

Куркума – 3 г

Паста карі – 5 мл

Курячий бульйон (проціджений) – 500 мл

Масло вершкове – 100 г

Курячий бульйон:

Курячий окорок – 300 г

Вода – 500 мл

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква – 2 шт.

Корінь селери – 50 г

Лавровий лист – 1 шт.

Cіль – за смаком

Цукор – 25 г

Чорний перець горошком – 10 г

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Грибний соус:

Гливи (помиті й висушені) – 200 г

Олія – 20 мл

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник – 1 зубчик

Коріандр – 3 г

Чорний перець горошком – 5 г

Сіль – за смаком

Біле вино – 60 мл

Вершки 2,5% – 100 мл

Соус деміглас

Мікрозелень – 50 г

Приготування кролика:

Змішати 1 ч. л. солі та чорного меленого перцю, додати 2 ст. л. діжонської гірчиці, дрібно порізану цедру 1 лимона та гілочку естрагону. Перемішати масу до однорідності. Відбити філе кролика. Розстелити кулінарну плівку та розкласти на неї тушку кролика, натерти маринадом. Плівкою туго закрутити філе в рулети. Лишити кролика у маринаді в холодильнику на 4 год. Нарізати філе кільцями, зняти плівку та нанизати рулетики на гостру дерев’яну шпажку. На сковороді розігріти 1 ст. л. олії і 20 г вершкового масла. Додати гілочку розмарину та обсмажити рулетики з кролячого філе до золотистої скоринки. Перекласти обсмажені рулети на деко та запікати в духовці протягом 30 хв. за t 180 ̊С.

Приготування сочевиці:

На розігріту сковорідку викласти: порізану кубиком ½ ріпчастої цибулі, ½ моркви та розчавлений зубчик часнику. Додати 1 ч. л. пасти карі, ½ ч. л. куркуми і 300 г червоної сочевиці. Додати 500 мл курячого бульйону, 1 ст. л. цукру й тушкувати протягом 20 хв. Перебити масу в блендері. Додати за бажанням сіль, перець. У готове пюре додати 100 г нарізаного кубиками охолодженого вершкового масла.

Приготування соуса:

На сковороді розігріти 1 ст. л. олії. Викласти на неї порізані гриби і дрібно порізану половинку ріпчастої цибулі. Розчавити часник і додати на сковорідку. Також додати по ½ ч. л. солі, меленого коріандру та чорного меленого перцю, долити 60 мл білого вина. Смажити, помішуючи, до випарювання вина. Додати до грибів 100 мл вершків. Тушкувати 5 хв. Додати 1 ст. л. соусу деміглас. Протушкувати страву ще 2 хв. Додати сіль, перець до смаку і перебити за допомогою блендера в соус. Викласти на тарілку пюре із сочевиці, на пюре викласти три рулети з філе кролика, полити кролика грибним соусом і прикрасити зверху мікрозеленню.