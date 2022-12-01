Чим здивує 6 випуск Танці. World of Dance від 04.12.2022

Хто підкорятиме серця українців у 6 випуску «Танці. World of Dance» від 04.12.2022

Вірити у свої сили, завжди рухатися до своєї мети, ніколи не зупинятися і не опускати рук, навіть якщо життя підкидає надскладні випробування. Цієї неділі, 4 грудня, о 19:00 в ефірі СТБ українці побачать 6 випуск проєкту «Танці. World of Dance». Хто підкорятиме серця українців — читайте в матеріалі.

Коли твій найкращий вчитель — легендарний танцівник Микола Бойченко, ти не просто закохуєшся в танець, а знаходиш у ньому свій власний стиль. Саме так сталося з Анастасією.

«Коля навчив мене, як круто можна танцювати бродвейський джаз і допоміг знайти у цьому стилі свою фарбу. Завдяки йому я почала експериментувати», — згадує танцівниця.

Тепер вона мріє, щоб у джаз закохалася всі країна. І виходить на сцену Танців в пам’ять про свого геніального вчителя.

Коли ти іншої крові, але твоє серце б’ється в унісон з Україною, ти танцюватимеш так, аби доторкнутися до кожного серця. Найкращі друзі Леван та Пако — солісти грузинського Академічного ансамблю «Aphkhazeti». На сцені міжнародного формату World of Dance друзі хочуть гідно представити танець Пандори. Це горський танець, поєднаний з особливими грузинськими трюками, один із найважчих стилів у світі.

«Багато хто намагався навчитися йому, та, якщо у тобі не кипить грузинська кров, тобі нічого не вдасться. Справжній грузинський танець станцює лише справжній грузин!», — впевнені Леван і Пако.

Коли танці для тебе — життя, ти не опустиш рук, попри будь-яке захворювання. 14-річна Анастасія Ніколаєнко має генетичне захворювання очей, через яке майже не бачить свого відображення у дзеркалі. Але це не є перепоною на шляху до мрії — стати прима-балериною Оперного Театру. Адже свій танець Настя відчуває серцем.

Коли ти чуєш, що брейкданс не для дівчаток через складні трюки, то працюєш ще більше, аби довести зворотнє. 9-річна Ніколь (B-girl NIKA) усього 2 роки танцює брейкданс, але вже стала переможницею Чемпіонату України з Олімпійського Брейкінгу-2021 та увійшла в дитячу олімпійську збірну України. Танці на СТБ для неї — чудова можливість раз і назавжди довести усім хлопцям-брейкерам, що не тільки вони вміють круто танцювати цей стиль.

Минулої осені 9-річна Даша Пономаренко стала зіркою легендарного проєкту «Україна має талант». Неймовірним виступом на пілоні вона вразила всю країну і зірвала три «так» від суддів.

«Це найсильніша пілоністка, яку я бачив. Багато дорослих пілоністів не виконують таких трюків, як вона», — коментував тоді виступ Даші Євген Кот.

Сьогодні Даша виходить на сцену Танців на СТБ, щоб знов здивувати українців, але тепер вже без пілону.

32-річний Віктор Томашек — прем’єр Одеського національного театру опери і балету. Колись він підкорював сцену легендарного шоу «Танцюють всі», але через травму ноги був змушений покинути проєкт за крок до фіналу. Сьогодні він повертається, щоб завершити розпочату кілька років тому справу.

9-річний чемпіон світу з брейкдансу та 16-річні чемпіони Європи з бальних танців, танцюючий ведучий івентів та лікар-анестезіолог, який проміняв медицину на танці. Найкращі танцівники і танцівниці України націлені лише на перемогу.

Більше на тему: Що відомо про учасників 5 випуску «Танці. World Of Dance»

Нагадаємо, учасники міжнародного формату World of Dance змагаються у трьох категоріях: Діти (соло та дуети віком до 17 років), Дорослі (сольні виконавці віком від 17 років) та Команди (від двох учасників). Переможців обирають тільки глядачі. Проголосувати за своїх фаворитів можна в телеграм-каналі СТБ за посиланням: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

За результатами глядацьких голосів щотижня визначатимуться три лідери — по одному з кожної категорії. А вже наприкінці грудня, по завершенню всіх випусків, серед усіх лідерів тижня глядачі зможуть обрати трійку найкращих представників своїх категорій. Вони стануть переможцями першого сезону «Танці. World of dance».

«Танці. World of Dance» — щонеділі о 20:00 в ефірі СТБ.

Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках проєкту:

сайт фейсбук інстаграм youtube-канал

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ