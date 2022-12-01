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Танці. World of Dance

Кто будет покорять сердца украинцев в 6 выпуске «Танці. World of Dance» от 04.12.2022

01.12.2022

Верить в свои силы, всегда двигаться к своей цели, никогда не останавливаться и не опускать рук, даже если жизнь подбрасывает сверхсложные испытания. В это воскресенье, 4 декабря, в 19:00 в эфире СТБ украинцы увидят 6 выпуск проекта «Танці. World of Dance». Кто будет покорять сердца украинцев — читайте в материале.

Чем удивит 6 выпуск Танцы. World of Dance от 04.12.2022

Когда твой лучший учитель – легендарный танцовщик Николай Бойченко, ты не просто влюбляешься в танец, а находишь в нем свой собственный стиль. Именно так произошло с Анастасией.

«Коля научил меня, как можно танцевать бродвейский джаз и помог найти в этом стиле свою краску. Благодаря ему я начала экспериментировать», — вспоминает танцовщица. 

Теперь она мечтает, чтобы в джаз влюбилась вся страна. И выходит на сцену Танцев в память о своем гениальном учителе.

Чем удивит 6 выпуск Танцы. World of Dance от 04.12.2022

Когда ты другой крови, но твое сердце бьется в унисон с Украиной, ты будешь танцевать так, чтобы прикоснуться к каждому сердцу. Лучшие друзья Леван и Пако – солисты грузинского Академического ансамбля «Aphkhazeti». На сцене международного формата World of Dance друзья хотят достойно представить танец Пандоры. Это горный танец, соединенный с особыми грузинскими трюками, один из самых трудных стилей в мире.

«Многие пытались научиться ему, но если в тебе не кипит грузинская кровь, тебе ничего не удастся. Настоящий грузинский танец станцует только настоящий грузин!», — уверены Леван и Пако.

Чем удивит 6 выпуск Танцы. World of Dance от 04.12.2022

Когда танцы для тебя — жизнь, ты не опустишь рук, невзирая на какое-либо заболевание. У 14-летней Анастасии Николаенко генетическое заболевание глаз, из-за которого почти не видит своего отражения в зеркале. Но это не препятствие на пути к мечте — стать прима-балериной Оперного Театра. Ведь свой танец Настя чувствует сердцем.

Чем удивит 6 выпуск Танцы. World of Dance от 04.12.2022

Когда ты слышишь, что брейкданс не для девочек из-за сложных трюков, то работаешь еще больше, чтобы доказать обратное. 9-летняя Николь (B-girl NIKA) всего 2 года танцует брейкданс, но стала победительницей Чемпионата Украины по Олимпийскому Брейкингу-2021 и вошла в детскую олимпийскую сборную Украины. Танцы на СТБ для нее – отличная возможность раз и навсегда доказать всем ребятам-брейкерам, что не только они умеют круто танцевать этот стиль.

Чем удивит 6 выпуск Танцы. World of Dance от 04.12.2022

Прошлой осенью 9-летняя Даша Пономаренко стала звездой легендарного проекта «Україна має талант». Невероятным выступлением на пилоне она поразила всю страну и получила три «Да» от судей.

«Это самая сильная пилонистка, которую я видел. Многие взрослые пилонисты не выполняют таких трюков, как она», — комментировал тогда выступление Даши Евгений Кот.

Сегодня Даша выходит на сцену Танцев на СТБ, чтобы снова удивить украинцев, но теперь уже без пилона.

Чем удивит 6 выпуск Танцы. World of Dance от 04.12.2022

32-летний Виктор Томашек – премьер Одесского национального театра оперы и балета. Когда-то он покорял сцену легендарного шоу «Танцуют все», но из-за травмы ноги был вынужден покинуть проект в шаге от финала. Сегодня он возвращается, чтобы завершить начатое несколько лет назад дело.

Чем удивит 6 выпуск Танцы. World of Dance от 04.12.2022

9-летний чемпион мира по брейкдансу и 16-летние чемпионы Европы по бальным танцам, танцующий ведущий ивентов и врач-анестезиолог, променявший медицину на танце. Лучшие танцовщики и танцовщицы Украины нацелены только на победу.

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Ведущая проекта – четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева.

Напомним, участники международного формата World of Dance соревнуются в трех категориях: Дети (соло и дуэты до 17 лет), Взрослые (сольные исполнители в возрасте от 17 лет) и Команды (от двух участников). Победителя в каждой категории выбирают только зрители. Проголосовать за своих фаворитов можно ЗДЕСЬ!

«Танці. World of Dance» – каждое воскресенье в 20:00 в эфире СТБ.

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