Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Прем’єра Битва екстрасенсів 21 сезон – дивіться з 26 вересня на СТБ

Битва екстрасенсів 21 сезон - що буде в новому сезоні? Анонс нового 21 сезону програми Битва екстрасенсів
Дивіться також
Промо |26.08.2021| Сезон 21
Новий сезон Битва екстрасенсів 21 сезон стартує 26 вересня на СТБ...
18.09.2018
«Битва екстрасенсів» 19 сезон на СТБ вже 7 жовтня 2018!...
Промо 2018 |14.02.2018| Сезон 18
Прем’єра нового сезону! «Битва екстрасенсів»-18 вже з 11 березня на СТБ...
Промо 2017 |20.09.2017| Сезон 17
Прем’єра! Битва екстрасенсів 17 сезон...
Выпуск 13 |22.12.2016| Сезон 16
Трагедії, які подарували неймовірний дар! Дивіться 25 грудня...
Выпуск 12 |Часть 3 |18.12.2016| Сезон 16
Шокуючі зізнання та вражаючі подробиці з життя ясновидців нового покоління. Дивіться 25 гр...
Промо | 06.09.2021 | Сезон 21

Такого ще не було! У новому сезоні Битва екстрасенсів-21 завдання для ясновидців будуть як ніколи складні та стануть революцією в історії шоу. Вперше екстрасенси намагатимуться побачити крізь ціле озеро, знайти в багатомільйонному місті людину, яка керує квадрокоптером, і дізнатися правду, яку зірки приховують за сімома замками. Це та навіть більше чекає на вас зовсім скоро – дивіться прем’єру Битва екстрасенсів з 26.09.2021 на СТБ.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send