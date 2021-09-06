Такого ще не було! У новому сезоні Битва екстрасенсів-21 завдання для ясновидців будуть як ніколи складні та стануть революцією в історії шоу. Вперше екстрасенси намагатимуться побачити крізь ціле озеро, знайти в багатомільйонному місті людину, яка керує квадрокоптером, і дізнатися правду, яку зірки приховують за сімома замками. Це та навіть більше чекає на вас зовсім скоро – дивіться прем’єру Битва екстрасенсів з 26.09.2021 на СТБ.