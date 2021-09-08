Не пропустіть повернення легендарного проєкту – дивіться новий сезон Битва екстрасенсів-21 з 26 вересня на СТБ!

Цієї осені ясновидці мають чим вас здивувати. Екстрасенси доводитимуть свої надможливості у дуже складних випробуваннях. Кому вдасться гідно пройти завдання, які вирішать їхню долю? Слідкуйте за змаганням ясновидців з 26.09.2021 на СТБ – не пропустіть старт проєкту Битва екстрасенсів 21 сезон.