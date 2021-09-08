Дивіться також
Промо |07.09.2021| Сезон 21
Прем’єра Битва екстрасенсів 21 сезон: дивіться перший випуск 26 вересня на СТБ...
Промо 2018 |14.02.2018| Сезон 18
Прем’єра нового сезону! «Битва екстрасенсів»-18 вже з 11 березня на СТБ...
Не пропустіть повернення легендарного проєкту – дивіться новий сезон Битва екстрасенсів-21 з 26 вересня на СТБ!
Цієї осені ясновидці мають чим вас здивувати. Екстрасенси доводитимуть свої надможливості у дуже складних випробуваннях. Кому вдасться гідно пройти завдання, які вирішать їхню долю? Слідкуйте за змаганням ясновидців з 26.09.2021 на СТБ – не пропустіть старт проєкту Битва екстрасенсів 21 сезон.