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Video: Прем’єра Битва екстрасенсів 21 сезон: дивіться перший випуск 26 вересня на СТБ

Битва екстрасенсів 21 сезон - що буде в новому сезоні? Анонс нового 21 сезону програми Битва екстрасенсів
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Прем’єра Битва екстрасенсів21 сезон відбудеться скоро – дивіться перший випуск 26.09.2021 на сайті СТБ!

Наприкінці вересня ясновидці, які змагатимуться за звання найсильнішого екстрасенса, дивуватимуть вас своїми надможливостями. У новому сезоні учасники спробують побачити, що відбувається на дні озера, шукатимуть людину у багатомільйонному місті та розкриватимуть найпотаємніші секрети зірок. Їхні надможливості вас шокують – дивіться прем’єру Битва екстрасенсів 21 сезон 26 вересня на СТБ.

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