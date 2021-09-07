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Промо 2018 |14.02.2018| Сезон 18
Прем’єра нового сезону! «Битва екстрасенсів»-18 вже з 11 березня на СТБ...
Прем’єра Битва екстрасенсів–21 сезон відбудеться скоро – дивіться перший випуск 26.09.2021 на сайті СТБ!
Наприкінці вересня ясновидці, які змагатимуться за звання найсильнішого екстрасенса, дивуватимуть вас своїми надможливостями. У новому сезоні учасники спробують побачити, що відбувається на дні озера, шукатимуть людину у багатомільйонному місті та розкриватимуть найпотаємніші секрети зірок. Їхні надможливості вас шокують – дивіться прем’єру Битва екстрасенсів 21 сезон 26 вересня на СТБ.