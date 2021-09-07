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Промо 2018 |14.02.2018| Сезон 18
Премьера нового сезона! «Битва экстрасенсов»-18 уже с 11 марта на СТБ...
Премьера Битва экстрасенсов—21 сезон состоится скоро – смотрите первый выпуск 26.09.2021 на сайте СТБ!
В конце сентября ясновидящие, которые будут соревноваться за звание сильнейшего экстрасенса, удивлять вас своими сверхспособностями. В новом сезоне участники попытаются увидеть, что происходит на дне озера, будут искать человека в многомиллионном городе и раскрывать самые сокровенные секреты звезд. Их сверхвозможности вас шокируют – смотрите премьеру Битва экстрасенсов 21 сезон 26 сентября на СТБ.