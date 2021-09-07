Премьера Битва экстрасенсов—21 сезон состоится скоро – смотрите первый выпуск 26.09.2021 на сайте СТБ!

В конце сентября ясновидящие, которые будут соревноваться за звание сильнейшего экстрасенса, удивлять вас своими сверхспособностями. В новом сезоне участники попытаются увидеть, что происходит на дне озера, будут искать человека в многомиллионном городе и раскрывать самые сокровенные секреты звезд. Их сверхвозможности вас шокируют – смотрите премьеру Битва экстрасенсов 21 сезон 26 сентября на СТБ.