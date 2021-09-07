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Video: Премьера Битва экстрасенсов 21 сезон: смотрите первый выпуск 26 сентября на СТБ

Битва экстрасенсов 21 сезон - что будет в новом сезоне? Анонс нового 21 сезона программы Битва экстрасенсов
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Премьера Битва экстрасенсов21 сезон состоится скоро – смотрите первый выпуск 26.09.2021 на сайте СТБ!

В конце сентября ясновидящие, которые будут соревноваться за звание сильнейшего экстрасенса, удивлять вас своими сверхспособностями. В новом сезоне участники попытаются увидеть, что происходит на дне озера, будут искать человека в многомиллионном городе и раскрывать самые сокровенные секреты звезд. Их сверхвозможности вас шокируют – смотрите премьеру Битва экстрасенсов 21 сезон 26 сентября на СТБ.

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